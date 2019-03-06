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أخبار العالم

9 مليارات دولار فائض الخزانة الأمريكية لشهر يناير

الأربعاء 06/مارس/2019 - 08:06 ص
صدى البلد
حسن محرم
سجلت الحكومة الفيدرالية الأمريكية فائضا يصل إلى 9 مليارات دولار في يناير الماضي، وهو رقم أقل بكثير من توقعات محللين رجحت وصوله إلى 25 مليارا لنفس الشهر، بحسب أرقام نشرتها وزارة الخزانة الأمريكية.

ونقلت وكالة رويترز عن بيان للوزارة أن الإنفاق الفيدرالي في يناير بلغ 331 مليار دولار، بارتفاع نسبته 6% بالمقارنة بشهر يناير 2018، في حين بلغ حجم المبالغ المستلمة 340 مليار دولار بانخفاض 6% عن يناير 2018.

ووصل حجم العجز للسنة المالية حتى الآن 310 مليارات دولار، مقارنة مع 176 مليار دولار في الفترة ذاتها قبل عام.

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