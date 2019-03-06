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أخبار العالم

فريدمان ينتقد ترامب: عمق الديكتاتورية في العالم.. وأبعد أمريكا عن مبادئها

الأربعاء 06/مارس/2019 - 07:39 ص
صدى البلد
حسن محرم
انتقد توماس فريدمان، الكاتب الصحفي الأمريكي الكبير، في مقال رأي، النتائج الكارثية التي خلفها وصول ترامب للحكم على العالم، مع تعاظم دور الديكتاتورية وتأكد قادة الدول الآخرين بأنهم سيفلتوا من أي عقاب إذا ارتكبوا أي انتهاكات.

وأوضح فريدمان في مقاله الذي نشره على صحيفة "نيويورك تايمز"، أنه يصبح مترددا في كتابة شيء يغذي الـ"آنا" للرئيس الأمريكي، لكن الوقت أصبح لا يمكن تجنبه، فهناك مرحلة سياسية جديدة تفرض نفسها على العالم، وعلى الرغم من أنها لا يعزى إلى ترامب ظهورها، لكن بالتأكيد أنه لعب دورا كبيرا في تغذيتها، هذه المرحلة يسميها المحللين " أي شيء يمر".

واستطرد فريدمان بالقول إن نظرة حول العالم لن تكشف فقط تراجع ديمقراطي، إذ إن عدد الدول التي تخلت عن الديمقراطية يزداد مع انتخابات زائفة تتصاعد باطراد، لكن هناك شيء آخر أكبر، وهو ارتفاع الاستبداد في العالم.

وأكمل الكاتب أن قادة العالم يفعلون ما يحلوا لهم، بدون أي عقوبات، وواثقين أنه لا يوجد أحد يراقبهم، ولن يستدعيهم أحد بشكل جدي.

وأوضح أن هذا يحدث حينما يعتقد الأشخاص بأن أمريكا لا تنظر ولا تعطي اهتمام، أو أسوأ، لديها رئيس هو نفسه تلفظ بـ 9 آلاف كذبة وخطابات مضللة، وليس لديه الحد الأدنى من السلطة الأخلاقية ليعاتب الآخرين.

وأشار فريدمان إلى أنه حينما يحدث هذا في دولة تمثل حارسا عالميا تحاول أن تغرس بعض القواعد الأخلاقية، فإن أمريكا خلال حكم ترامب هي بعيدة عن هذا السياق، وكثيرا من الأشخاص يفهمون ذلك، لذا كل شيء يمر.

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