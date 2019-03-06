انهار منزلها.. سيدة 102 عام تنجو من الموت في سوهاج

كان اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارا يفيد بانهيار حائط داخلي بمنزل مكون من ٣ طوابق مشيد بالطوب اللبن على مساحة 900 متر ملك ورثة "عبد اللطيف. ع" تقطنه "زهية. ب"، 102 عام، ربة منزل، وتقيم بذات العقار.





نجت عجوز من الموت عقب انهيار جزء من منزل تقطنه مكون من ٣ طوابق بحارة الرشيدي دائرة قسم أول سوهاج، وتم إخطار الوحدة المحلية لاتخاذ اللازم.تم إخراجها بمعرفة قوات الحماية المدنية "دون حدوث إصابات"، وبسؤال نجلها "محمد. ص"، 65 عاما، بالمعاش، مقيم دائرة القسم، علل سبب سقوط الحائط لقدم المنزل وتهالكه.وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتم عمل كردون أمني حول المنزل.