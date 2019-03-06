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حوادث

مصرع طفل سقط في إناء ماء مغلي بسوهاج

الأربعاء 06/مارس/2019 - 08:58 ص
صدى البلد
خالد رياض
لقي طفل مصرعه إثر سقوطه داخل إناء به ماء مغلي بدائرة قسم شرطة جرجا جنوب سوهاج. 

كان اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، قد تلقي إخطارا بورود بلاغ لقسم شرطة جرجا من مستشفي سوهاج الجامعي بوصول "مير. خ. أ. ع" ٤ سنوات ويقيم بناحية دائرة القسم "جثة هامدة" أثر إصابته حروق عميقة من الدرجة الثانية متفرقة بالجسم. 

بالانتقال والفحص، وسؤال والده "خلف. ا. ع" 25 عاما عامل ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء لهو نجله بالمنزل سقط داخل إناء بـه ماء مغلي مما نتج عنه إصابته التي أودت بحياته ونفي الشبهة الجنائية، بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بوجود حروق متفرقة بالجسم وأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية ولا يوجد شبهة جنائية فـي الوفاة وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك.

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