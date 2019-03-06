مصرع طفل سقط في إناء ماء مغلي بسوهاج

لقي طفل مصرعه إثر سقوطه داخل إناء به ماء مغلي بدائرة قسم شرطة جرجا جنوب سوهاج.





كان اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، قد تلقي إخطارا بورود بلاغ لقسم شرطة جرجا من مستشفي سوهاج الجامعي بوصول "مير. خ. أ. ع" ٤ سنوات ويقيم بناحية دائرة القسم "جثة هامدة" أثر إصابته حروق عميقة من الدرجة الثانية متفرقة بالجسم.



