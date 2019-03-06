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رياضة

رغم شعوره بالإحباط .. سولاري يرفض الاستقالة من تدريب ريال مدريد

الأربعاء 06/مارس/2019 - 08:38 ص
سولاري
سولاري
نور عادل
اعترف مدرب ريال مدريد، سانتياجو سولاري، بشعوره بإحباط شديد، لكنه رفض الاستقالة من منصبه بعد هزيمة مذلة (1-4) على أرضه أمام أياكس أمستردام، ليودع مبكرًا دوري أبطال أوروبا.

وخسر ريال للمرة الرابعة على التوالي على أرضه في كل المسابقات، ليخرج من دوري الأبطال وكأس الملك، ويبتعد تمامًا عن المنافسة على لقب الدوري الإسباني، ويبدو على أعتاب الخروج من الموسم صفر اليدين.

وقال "سولاري" عقب الخسارة (3-5) في مجموع مباراتي دور 16 أمام تشكيلة أياكس الشابة: "لم أحضر إلى هنا من أجل الاستسلام.. لا أفكر في أي شيء من هذا القبيل".

وأضاف: "لا يمكنني تقييم عملي.. يجب أن نتصرف كمحترفين".

ولم يكن بوسع سولاري إخفاء إحباطه من الهزيمة الثقيلة، لكنه في الوقت ذاته طالب بعدم نسيان إنجاز معظم أفراد التشكيلة الحالية بالتتويج باللقب ثلاث مرات متتالية.

وقال المدرب الأرجنتيني: "هذه المجموعة من اللاعبين فازوا ببطولة أوروبا ثلاث مرات متتالية، والآن خرجوا من البطولة وهذه لحظة حزينة جدًا، لكنها توضح في الوقت ذاته مدى صعوبة الفوز بكأس أوروبا".

واختتم: "نحن نشعر بالحزن والألم وكل مجهوداتنا الكبيرة ضاعت، لدينا مشاعر سيئة جدًا".

وبغض النظر عن استمرار سولاري في منصبه في الوقت الحالي، فإنه من المؤكد عدم وجوده في الموسم الجديد، حيث بات الفريق يحتاج إلى تجديد شامل لتعويض إخفاق الموسم الجاري.

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