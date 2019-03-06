أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم .. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب والعملات الأجنبية، اليوم، الأربعاء، الموافق 6 -3- 2019.



وجاءت أسعار الذهب:

عيار 24: 727 جنيهًا .

عيار 21: 636 جنيهًا.

عيار 18: 545 جنيهًا.

الجنيه الذهب: 5096 جنيها.



فيما جاءت أسعار العملات:

الدولار الأمريكي: بيع 17.59 جنيه، وشراء 17.46 جنيه.

اليورو: بيع 20.01 جنيه، وشراء 19.86 جنيه.

الجنيه الإسترليني: بيع 23.24جنيه، وشراء 23.06 جنيه.

الين اليابانى: بيع 15.72 جنيه، وشراء 15.60 جنيه.

الفرنك السويسرى: بيع 17.61 جنيه، وشراء 17.47 جنيه.

