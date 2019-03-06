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أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم .. فيديو

الأربعاء 06/مارس/2019 - 08:46 ص
صدى البلد
آيات أحمد
استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب والعملات الأجنبية، اليوم، الأربعاء، الموافق 6 -3- 2019.

وجاءت أسعار الذهب:
عيار 24: 727 جنيهًا .
عيار 21: 636 جنيهًا.
عيار 18: 545 جنيهًا.
الجنيه الذهب: 5096 جنيها.

فيما جاءت أسعار العملات:
الدولار الأمريكي: بيع 17.59 جنيه، وشراء 17.46 جنيه.
اليورو: بيع 20.01 جنيه، وشراء 19.86 جنيه.
الجنيه الإسترليني: بيع 23.24جنيه، وشراء 23.06 جنيه.
الين اليابانى: بيع 15.72 جنيه، وشراء 15.60 جنيه.
الفرنك السويسرى: بيع 17.61 جنيه، وشراء 17.47 جنيه.

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