معسكر مغلق للإسماعيلي في الإسكندرية لمواجهتي مازيمبي وسموحة

يدخل فريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلية غدا الخميس معسكرا مغلقا في الإسكندرية وذلك استعدادا لمباراتي مازيمبي الكونغولي وسموحة.



ويواجه فريق الإسماعيلي منافسه مازيمبي الكونغولي يوم الجمعة المقبلة في خامس جولات دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا، بينما يواجه سموحة يوم الثلاثاء المقبل في الدوري الممتاز بإستاد الجيش ببرج العرب.



وودع الإسماعيلي مسابقة دوري أبطال أفريقيا إكلينيكا خاصة بعدما هُزم على يد شباب قسنطينة الجزائري بثلاثة أهداف مقابل هدفين بالجولة الرابعة من دور المجموعات.



ويحتل الإسماعيلي المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 28 نقطة.