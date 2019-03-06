خطوط جوية بريطانية تلغي فرض المكياج على مضيفاتها

قررت خطوط "Virgin Atlantic" الجوية البريطانية إلغاء فرض الماكياج على مضيفات الطيران، أثناء أوقات عملهن.



وكشفت عن بيان رسمي بالأمر، ولكن سيكون هناك خيار استعمالهن أحمر الشفاه وبعض الأدوات البسيطة، وهى الخطوة المتخذة من قبل الشركة لمنح الراحة للنساء.



اللواتي يعملن لساعات طويلة، واعطائهن حرية اختيار مظهرهن والتعبير عن نفسهن في العمل بأريحية تامة.