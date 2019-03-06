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مرأة

كوب من هذا المشروب يعالج نزلات البرد والحساسية

الأربعاء 06/مارس/2019 - 09:30 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
يتعرض الكثير من الأشخاص، وبشكل أخص الأطفال، في الوقت الحالي لنزلات برد شديدة ودور حساسية، لأسباب كثيرة أبرزها تغير حرارة الجو بشكل متقطع.

موقع بولد "سكاي الهندي" الشهير استعرض فوائد شرب كوب دافئ من هذا المشروب الذى يساعد على علاج نزلات البرد والحساسية وهو عبارة عن كوب من حليب القرفة، يجلب الشراب الإغاثة من أعراض الحساسية مثل الصداع والعطس والدوار المرتبطة بالبرودة، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تحارب أيضًا أعراض الحساسية الشائعة وتفاعلات الهيستامين في الجسم.

وصفة قرفة الحليب
المكونات:

1 كوب حليب
2 قطع صغيرة من لحاء القرفة
السكر أو العسل حسب الذوق

الطريقة:
يُسكب الحليب وتُضاف القرفة في مقلاة صغيرة. لتغلي، إزالة القرفة وإضافة السكر أو العسل، ثم صب الحليب في فنجان وزينة بالقرفة المطحونة، ويُقدم ساخنا.

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