أضرار صادمة تحدث لجسمك بسبب عدم النوم

أضرار عديدة تحدث لجسمك بسبب الحرمان من النوم .. إليك أبرزها كما يقدمها "powerofpositivity":





1. تؤثر ساعات النوم القصيرة على وظيفة الدماغ الحاسمة فعندما تحصلين على قسط من الراحة في السرير كل ليلة، يقوم الدماغ بإفراز هرمون يسمى فاسوبريسين vasopressin الذي ينظم ترطيب الجسم إذا لم تنام العدد الصحيح من الساعات، فإن عملية إطلاق هذا الهرمون تتعطل.





2. يصبح جسمك أكثر تعصبًا من الألم: إن عدم الحصول على قسط كاف من النوم قد يجعلك أكثر حساسية لآلام الجسم والالتهاب و يؤثر الحرمان من النوم على بروتينات تدعى السيتوكينات cytokines قد تؤدي إلى ظهور خلايا التهابية في الجسم.





3. زيادة الوزن:سوف تتوقف عملية التمثيل الغذائي في جسمك بشكل جيد وتصبح غير متوازنة فينخفض ​​محتوى الليبتين في جسمك عندما لا تنام بما فيه الكفاية. ونتيجة لذلك ، فإنك تبدأ في شغف المزيد من الطعام.





4. مخاطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية:يستقر ضغط الدم عادة في الليل لكثير من الناس. عندما يستريح الجسم ويتعافي ، لا يضطر القلب إلى العمل أو المضخة بقوة. ونتيجة لذلك، ينخفض ​​ضغط الدم ويؤدى ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يؤدي إلى نوبة قلبية أو سكتة دماغية. قد يؤدي ضغط الدم المرتفع



