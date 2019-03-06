ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

أضرار صادمة تحدث لجسمك بسبب عدم النوم

الأربعاء 06/مارس/2019 - 08:59 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
أضرار عديدة تحدث لجسمك بسبب الحرمان من النوم .. إليك أبرزها كما يقدمها "powerofpositivity":

1. تؤثر ساعات النوم القصيرة على وظيفة الدماغ الحاسمة فعندما تحصلين على قسط من الراحة في السرير كل ليلة، يقوم الدماغ بإفراز هرمون يسمى فاسوبريسين vasopressin الذي ينظم ترطيب الجسم إذا لم تنام العدد الصحيح من الساعات، فإن عملية إطلاق هذا الهرمون تتعطل.

2. يصبح جسمك أكثر تعصبًا من الألم: إن عدم الحصول على قسط كاف من النوم قد يجعلك أكثر حساسية لآلام الجسم والالتهاب و يؤثر الحرمان من النوم على بروتينات تدعى السيتوكينات cytokines قد تؤدي إلى ظهور خلايا التهابية في الجسم.

3. زيادة الوزن:سوف تتوقف عملية التمثيل الغذائي في جسمك بشكل جيد وتصبح غير متوازنة فينخفض ​​محتوى الليبتين في جسمك عندما لا تنام بما فيه الكفاية. ونتيجة لذلك ، فإنك تبدأ في شغف المزيد من الطعام.

4. مخاطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية:يستقر ضغط الدم عادة في الليل لكثير من الناس. عندما يستريح الجسم ويتعافي ، لا يضطر القلب إلى العمل أو المضخة بقوة. ونتيجة لذلك، ينخفض ​​ضغط الدم ويؤدى ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يؤدي إلى نوبة قلبية أو سكتة دماغية. قد يؤدي ضغط الدم المرتفع 

5. خفض نظام المناعة: يقوم نظام المناعة بتغذية نفسه عندما تنام بشكل جيد. بدون نوم كاف، يمكنك التخلص من قدرة الجسم على محاربة الجراثيم والفيروسات والبكتيريا.

ترشيحاتنا

ترامب يسخر من عدم ترشح هيلاري كلينتون لانتخابات 2020

استاد بورسعيد مهدد بالاستبعاد من استضافة كأس الأمم الأفريقية

جاميكا.. حكاية بلد اكتشفها رحالة إيطالي وتحولت لنكتة مصرية

حوت يهدي رجلا نصف مليون دولار .. صور

أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم .. فيديو

مطقمين زي بعض.. الملكة إليزابيث وتيريزا ماي بنفس الملابس.. شاهد

إنت طالق بالثلاثة هل تعد طلقة واحدة؟ أمين الفتوى يجيب

تناول 6 أنواع من الأغذية باستمرار لحماية جسدك من الأمراض

معسكر مغلق للإسماعيلي في الإسكندرية لمواجهتي مازيمبي وسموحة

رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي.. اليوم

أحمد آدم: انتشار التوك توك يخلق فجوة في الأيدي العاملة.. فيديو

5 حيل صادمة تخلصك من القلق والاكتئاب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دقلديانوس امبراطور لقب عصره بـ عصر الشهداء.. وعثر على تمثاله في أرض مسجد.. صور

إعدام 3 أطنان لحوم فاسدة بالبحيرة خارج الكتلة السكنية

الأساطير الصينية والتاج الملكي تزين كنوز قصر المنيل بمتحف الوادي الجديد.. صور

تحول إلى موضة.. شارب طيار هندي يشبه مقود الدراجة

محمد صلاح على رأس 7 مصريين فى قائمة أكثر 30 شابا عربيا تأثيرا.. صور

فيديو

فحص 2.2 مليون مواطن بمبادرة 100 مليون صحة يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو
مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات .. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم الأربعاء 6-3-2019
أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم .. فيديو
فيديوجراف| الروبوت الفهد

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إلزام المقبلين على الزواج بخوض دورات تدريبية تربوية ونفسية ؟

هل تؤيد مقترح إلزام المقبلين على الزواج بخوض دورات تدريبية تربوية ونفسية ؟