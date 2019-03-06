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رياضة

بعثة جورماهيا الكيني تصل إلى القاهرة لمواجهة الزمالك بالكونفدرالية

الأربعاء 06/مارس/2019 - 09:08 ص
صدى البلد
نور عادل
وصلت بعثة جورماهيا الكيني إلى مصر، استعدادًا لمواجهة الزمالك، الأحد المقبل، في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات بكأس الكونفيدرالية الأفريقية.

ووصلت البعثة إلى القاهرة قادمة من الجزائر، بعد مواجهة نصر حسين داي في الجولة الرابعة، وتوجه الفريق لبرج العرب للانتظام في معسكر مغلق استعدادًا للقاء الزمالك.

وخسر الزمالك من الفريق الكيني على ملعبه في الجولة الأولى بنتيجة 2-4، قبل أن يفوز مؤخرا على بيترو أتليتكو بهدف دون رد.

ويحتل الزمالك، المركز الثالث في المجموعة الرابعة برصيد 5 نقاط، بفارق نقطتين عن المتصدر نصر حسين داي، أما الفريق الكيني يحتل الوصافة برصيد 6 نقاط.

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