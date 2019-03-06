ريال مدريد وأياكس.. عندما سقط التاج من على رأس الملكي في عقر داره

لازالت الصدمة تسيطر على عشاق ريال مدريد عقب السقوط التاريخي أمام أياكس أمستردام الهولندي بالأربعة في الـ سانتياغو برنابيو، ليسطر لاعبو العاصمة الهولندية تاريخا جديدا من خلال إزاحة حامل لقب الشامبيونزليج لثلاث نسخ متتالية.



لاعبو الريال ظهرو في المباراة دون هذه الروح التي كانت تشدهم إلى الإمام، والمنقذ الذي كان يظهر في الأوقات الصعبة، دون انطلاقات رونالدو المنقلب على الفريق إلى مالا نهاية، وبغير رأس راموس التي طالما وزنت النتائج وأعادت الأمور إلى نصابها.



لم يتبقى للريال من البطولات في هذا العام أي شيء، بعدما خرج من كأس إسبانيا على يد برشلونة الغريم التقليدي وعاد بعدها بأيام قليلة لسقط أمامه مجددا في الليجا معلنا ابتعاده عن المنافسة قبل أن يسقط سقطته الكبرى في دوري الأبطال.



زيدان - لوبيتيجي - سولاري



كان زيدان يمتلك ذكاء عاليا عندما قرر أن يترك الفريق عقب تحقيق البطولة الأقوى عالميا للأندية 3 مرات متتالية، ربما قرأ زيدان معطيات سابقة لم يصل إليها إدارة النادي ولاعبيه الذين تمادو في أحلام الاستمرارية في غياب القائد رونالدو والصفقات السوبر.



قرر زيدان الرحيل بالتزامن مع رونالدو منتشيا بما حققه من انتصارات ليظل خالدا في ذاكرة الميرنجي، قبل أن تتلطخ خطوات تاريخه الأولى في عالم التدريب بذكريات غير سعيدة مع الملكي.



أما وجود لو بتيجي فقد كان استثنائيا من حيث الاختيار ومن حيث طريقة الاستدعاء، حيث لم يمتلك المدرب الإسباني في تاريخه ما يؤهله لإدارة الفريق فنيا من على خط التماس، بينما كان استدعاؤه مهينا لحجم وقيمة المنتخب الإسباني ما عرضه لانتقادات كبيرة، وحتى نتائجه الأولية مع الفريق لم تسمح له بالبقاء طويلا ليرحل غير مأسوفا عليه.



وعن الأرجنتيني سولاري، فقد كانت المهمة انتقالية، وقاد اللاعب السابق للميرنجي الفريق لتحقيق بعض الانتصارات الصغرى لكنه وقع في فخ الخصوم المباشرين ليخسر النادي كل بطولاته في عام أجدب للنسيان.



لعنة رونالدو



لم يرحل نجم الفريق عن الملكي مكللا بالورود بعد تسببه في حصد ألقاب عدة للفريق، لكنه صرح بأن إدارة النادي لا تتعامل معه كما يجب، وكأن فلورنتينو بيريز يعطيه الضوء الأخضر للرحيل غير مبال بدور اللاعب في قيادة هجوم الفريق.



بانت واضحة أن رونالدو هو من يشد الفريق إلى الأمام، وهو من يبعث برسائل مرعبة في خطوط دفاعات المنافس ويربك حسابات المدربين، فضلا عن مهارته المبدعة في إنهاء الهجمات بالشكل اللائق.



شيخوخة



لاعبو الريال تشبعوا بالبطولات التي ثقلت ميدالياتها على أعناقهم، ولم يفلح الفريق في الإحلال والتجديد التدريجي لنجد أن وجوها قديما شاخت في أماكنها دون أن تشعر بتهديد حتمي على الدكة، مودريتش تشبع بالكرة الذهبية ولم يعد مقنعا، كارفاخال أرهقته الإصابات، وتوني كروس لم يعد هذا الشاب النشيط في المنتصف وتعددت أخطائه الدفاعية، وبنزيما لا زال يمارس هواية إضاعة الفرص السهلة، وفاران ظهر مستأنسا أكثر من أي وقت مضى، وكاسيميرو مصارعا أكثر منه لاعبا ... الخ.



صفقات غائبة



انتدابات الريال في الميركاتو الشتوي كانت متواضعة للغاية، وحلبت للفريق لاعبون صار في السن لا يمتلكون الخبرات الكافية، حتى أن أكثرهم لم يشارك مع الفريق.



وكان الحديث لم ينتهي عن قدوم هازارد الذي ملت الصحافة من أخبار انتقاله لريال مدريد دون خطوات محددة أو نوايا جادة، وكذلك لاعبون كثيرون على رادار الفريق دون تحرك من إدارة النادي التي ربما شاخت قبل لاعبيها.