قطعة منها تخلصك من البكتيريا المسببة لرائحة الفم الكريهة

يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة رائحة الفم الكريهة، ويرجع ذلك لعدة أسباب أبرزها وجود بكتيريا فى الفم تسبب رائحة أسنان كريهة، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك بوضع قطعة من هذا العشب في فمك للقضاء على هذه البكتيريا وعلاج الكثير من مشاكل الفم.



ووفقا لما جاء به موقع "بولد سكاي"، فإن القرفة تحتوي على الزيوت الأساسية التي تحمي الفم من سلالات معينة من البكتيريا التي تسبب رائحة الفم الكريهة، وتسوس الأسنان، والتهابات الفم.



وأضاف الموقع أن أعواد القرفة تحتوي على الزيت العطري الذي يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا يمكن أن تساعد في مكافحة بكتيريا الفم وفقًا لدراسة حديثة، كما يمنع زيت القرفة نمو بكتيريا Streptococcus mutans، وهي البكتيريا التي تسبب الرائحة الكريهة.