ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

رئيس الوزراء الماليزي يبحث في الفلبين العلاقات الثنائية والدولية

الأربعاء 06/مارس/2019 - 09:11 ص
صدى البلد
أ ش أ
بدأ رئيس الوزراء الماليزي الدكتور مهاتير محمد جولة في دول جنوب شرق آسيا ، حيث وصل إلى الفلبين للقاء الرئيس رودريجو دوهيرتي في زيارة تستغرق يومين.

وذكرت وزارة الخارجية الماليزية في بيان اليوم (الأربعاء) نقلته وكالة أنباء برناما الماليزية :" تتيح هذه الزيارة لماليزيا تسليط الضوء على أحدث سياسات الحكومة وموقف البلاد حول القضايا ذات المنفعة المتبادلة".

وذكر البيان: "بالإضافة إلى ذلك، يتبادل كلا الزعيمين وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

يشار إلى أن الفلبين هي رابع أكبر شريك تجاري لماليزيا بين الدول الأعضاء في الآسيان والشريك التجاري الـ15 على مستوى العالم.

وبلغ إجمالي حجم التجارة بين ماليزيا والفلبين في 2018 نحو 6.45 مليار دولار أمريكي ، وشهد نموا بنسبة 8.8 في المائة مقارنة ب 5.93 مليار دولار أمريكي في عام 2017.


ترشيحاتنا

مصرع طفلين وإصابة والدتهما و2 آخرين في غرق سيارة بالمنصورة.. صور

رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي.. اليوم

إنت طالق بالثلاثة هل تعد طلقة واحدة؟ أمين الفتوى يجيب

حكم صلاة المرأة بالبنطلون

أوستن أموتو يكشف شروطه للاستمرار مع المصري البورسعيدي.. فيديو

التضامن: اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مروّج فيديو دار رعاية بمصر القديمة

فيديوجراف| الروبوت الفهد

ثاني رجل في العالم يتخلص من مرض مميت بهذه الطريقة

الشرطة الأيرلندية تستعيد جمجمة عمرها 800 عام

نوال الزغبي تتصالح مع ابنتها تيا.. وظهور نادر لـ والدي الفنانة اللبنانية.. فيديو

الزمالك يستأنف تدريباته اليوم استعداداً لمواجهة جورماهيا في الكونفيدرالية

الصحف السعودية: عبوات ناسفة ترعب السلطات في لندن.. الملك سلمان يتشاور مع لافروف بخصوص الشأن الإقليمي.. الحكومة اليمنية ترفض: لا مشاورات جديدة مع الحوثيين قبل تنفيذ اتفاق السويد

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دقلديانوس امبراطور لقب عصره بـ عصر الشهداء.. وعثر على تمثاله في أرض مسجد.. صور

إعدام 3 أطنان لحوم فاسدة بالبحيرة خارج الكتلة السكنية

الأساطير الصينية والتاج الملكي تزين كنوز قصر المنيل بمتحف الوادي الجديد.. صور

تحول إلى موضة.. شارب طيار هندي يشبه مقود الدراجة

محمد صلاح على رأس 7 مصريين فى قائمة أكثر 30 شابا عربيا تأثيرا.. صور

فيديو

فحص 2.2 مليون مواطن بمبادرة 100 مليون صحة يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو
مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات .. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم الأربعاء 6-3-2019
أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم .. فيديو
فيديوجراف| الروبوت الفهد

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إلزام المقبلين على الزواج بخوض دورات تدريبية تربوية ونفسية ؟

هل تؤيد مقترح إلزام المقبلين على الزواج بخوض دورات تدريبية تربوية ونفسية ؟