رئيس الوزراء الماليزي يبحث في الفلبين العلاقات الثنائية والدولية

بدأ رئيس الوزراء الماليزي الدكتور مهاتير محمد جولة في دول جنوب شرق آسيا ، حيث وصل إلى الفلبين للقاء الرئيس رودريجو دوهيرتي في زيارة تستغرق يومين.



وذكرت وزارة الخارجية الماليزية في بيان اليوم (الأربعاء) نقلته وكالة أنباء برناما الماليزية :" تتيح هذه الزيارة لماليزيا تسليط الضوء على أحدث سياسات الحكومة وموقف البلاد حول القضايا ذات المنفعة المتبادلة".



وذكر البيان: "بالإضافة إلى ذلك، يتبادل كلا الزعيمين وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".



يشار إلى أن الفلبين هي رابع أكبر شريك تجاري لماليزيا بين الدول الأعضاء في الآسيان والشريك التجاري الـ15 على مستوى العالم.



وبلغ إجمالي حجم التجارة بين ماليزيا والفلبين في 2018 نحو 6.45 مليار دولار أمريكي ، وشهد نموا بنسبة 8.8 في المائة مقارنة ب 5.93 مليار دولار أمريكي في عام 2017.





