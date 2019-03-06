2.5 مليون دولار جائزة زوكربيرج لطبيب روماني لأبحاث مرض التنكس العصبي

حصل الأستاذ المساعد في الطب النفسي والعلوم السلوكية بجامعة ستانفورد سيرجيو باسكا ، المولود في رومانيا ، على جائزة قدرها 2.5 مليون دولار من مؤسسة بحثية تمولها منظمة "شان زوكربيرج" للأعمال الخيرية لمؤسسها مارك زوكربيرج مؤسس موقع "فيس بوك" للتواصل الاجتماعي وزوجته بريسيلا شان.



وذكر موقع (رومانيا-إنسايدر) الإخباري أن سيرجيو، الحاصل على الجائزة ضمن آخرين، سيواصل أبحاثه في مجال مرض التنكس العصبي، والاستفادة من التكنولوجيا التي تساعد في بناء أنظمة خلوية بشرية ذاتية التنظيم ثلاثية الأبعاد في علاج هذا المرض.



ونشأ باسكا ، وهو عالم في طب الأعصاب وعالم في بيولوجيا الخلايا الجذعية ، في غرب رومانيا ، ووصل ستانفورد عام 2009 للعمل في مختبر علم الأعصاب ، وقد حصل على عدة جوائز علمية مرموقة.



وجامعة ستانفورد هي واحدة من أهم المؤسسات العلمية البحثية في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة.