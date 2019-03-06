سرقة ماعز يستخدم في تهدئة مرضى الخرف في بريطانيا

تمكن لصوص من سرقة ماعز صغير من منزل صاحبته في مدينة نيوبورت بإقليم ويلز و التي كانت تنقله إلى المستشفى لتهدئة مرضى خرف الشيخوخة .



وقالت لورا دوفي الطبيبة النفسية إن الماعز الخاص بها واسمها دنيك أخذت من حديقتها في نيوبورت، وكانت "دنكي" تزور بصفة منتظمة المرضى المصابين بالخرف وهو اعتلال دماغي يصيب كبار السن، حيث كانت تجلس في أحضانهم ويقومون بمداعبتها. وتحقق الشرطة في حادث السرقة.



وتحتفظ الطبيبة، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية ( بي بي سي) بخمسة ماعز أخرى، ولكنها قالت إن الماعز دنكي كانت تلقى ترحيبا وقبولا بين المرضى.