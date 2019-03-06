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منوعات

علماء يقتربون من صنع دماغ اصطناعي

الأربعاء 06/مارس/2019 - 09:09 ص
صدى البلد
أ ش أ
قطع علماء في جامعة "كاليفورنيا" الأمريكية شوطا كبيرا نحو إنتاج دماغ اصطناعي حيث نجحوا في صنع شبكة ذاتية التجميع تشبه أجزاء من الدماغ من ناحية التركيب والنشاط الكهربائي.

فقد تمكنت هذه الشبكة المصنوعة من النحاس، بعد معالجتها بنترات الفضة، من إنتاج أسلاكا نانوية في اتجاهات عشوائية تشبه الخلايا العصبية المتشابكة في الدماغ.. وعلى المستوى الذرى ، فإن الوصلات بين هذه الأسلاك النانوية تشبه التشابكات العصبية المتشابكة التي تلتقى عندها الخلايا العصبية وتنتقل عبرها الإشارات العصبية .

وقال"جيمس جيزفسكى"، المهندس الكيميائي في جامعة"كاليفورنيا"، في لوس أنجلوس:" نهدف إلى إنتاج دماغ اصطناعي يفكر ولديه مستوى ذكاء عال .. وهذه الأنظمة غير موجودة حاليا وسيمثل ابتكارها إنجازا كبيرا ".

وأوضح الباحثون أن الطريقة التي تنظم بها الأسلاك النانوية ذاتها تشبه شكل الدماغ الذي يظهر في التصوير المغناطيسي أثناء تخزين الذكريات .. وعندما تتعرض شبكة الأسلاك لإشارة كهربائية ، فإنه تنظم ذاتها بطريقة تشبه سلوك الدماغ.

وأضاف "جيزفسكى": "تبدأ الأسلاك النانوية في الاتصال ببعضها عندما تجتمع معا ، وبذلك تتفاعل جميع أجزاء الشبكة مع بعضها ".

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