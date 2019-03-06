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أخبار العالم

بولتون: الإدارة الأمريكية تبحث إمكانية فرض عقوبات جديدة ضد فنزويلا

الأربعاء 06/مارس/2019 - 09:14 ص
صدى البلد
أ ش أ
أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون اليوم، الأربعاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية تدرس خيارات تشديد العقوبات ضد فنزويلا.

ونقلت صحيفة "يو. إس. نيوز" الأمريكية عن بولتون قوله: "عدت للتو من اجتماع مجلس الأمن القومي. يدرس القادة عقوبات جديدة، واتخاذ تدابير جديدة لتعزيز قبضتنا على مال (الرئيس الفنزويلي) نيكولاس مادورو، وحرمانه من النظام المالي الذي يحتاجه للبقاء في السلطة".

يذكر أن رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية (البرلمان) خوان غوايدو أعلن نفسه - في 23 يناير الماضي - رئيسا انتقاليا للبلاد، بما يتناقض مع الانتخابات التي جرت العام الماضي في البلاد، وفاز فيها نيكولاس مادورو.

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