مصرع شخص مجهول الهوية تحت عجلات قطار في البحيرة

لقي شخص مجهول الهوية مصرعه تحت عجلات أحد القطارات أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة، أمام قرية دسونس الحلفاية بمركز أبو حمص، وجرى نقل أشلاء الجثة لمشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة.



وتلقى اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن البحيرة، بلاغا من مركز شرطة أبوحمص باصطدام أحد القطارات بشخص ووفاته أمام قرية دسونس الحلفاية بدائرة المركز.



بالانتقال والفحص والمعاينة تبين وجود جثة لشخص ذكر (مجهول الهوية) في العقد الخامس من العمر (أشلاء) بشريط السكة الحديد بالمنطقة المشار إليها (مكان غير مخصص للعبور ) بعد أن صدمه أحد القطارات.



وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى أبو حمص العام، وبتوقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة مفتش الصحة أفاد بتقريره بأن "الجثة عبارة عن أشلاء - ادعاء حادث قطار" ولا توجد شبهة جنائية.



ونتج عن ذلك تجاوز القطارات أرقام 934 ركاب "الإسكندرية / أسوان" لمدة 65 دقيقة، 36 ركاب "الإسكندرية / طنطا" لمدة 57 دقيقة.



وتم ندب خبراء قسم الأدلة الجنائية لمعاينة الجثة وتصويرها للنشر عنها، وتحرر المحضر اللازم بالمركز، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.