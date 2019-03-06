درجات الحرارة المتوقعة بالقاهرة والمحافظات اليوم 6-3-2019.. فيديو

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع عبر الفضائية الأولى المصرية اليوم، الأربعاء، تقريرًا خاصًا عن درجات الحرارة المتوقعة على القاهرة ومحافظات الجمهورية، كالتالي:



القاهرة: 20 درجة

الإسكندرية: 19 درجة

بورسعيد: 18 درجة

دمياط: 18 درجة

الإسماعيلية: 19 درجة

رفح: 18 درجة

المنصورة: 19 درجة

وادي النطرون: 19 درجة

الغردقة: 24 درجة

المنيا: 21 درجة

قنا: 22 درجة

أسيوط: 21 درجة

أسوان: 25 درجة

الأقصر: 24 درجة