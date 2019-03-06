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درجات الحرارة المتوقعة بالقاهرة والمحافظات اليوم 6-3-2019.. فيديو

الأربعاء 06/مارس/2019 - 09:25 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
ندى فتح الله
استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع عبر الفضائية الأولى المصرية اليوم، الأربعاء، تقريرًا خاصًا عن درجات الحرارة المتوقعة على القاهرة ومحافظات الجمهورية، كالتالي:

القاهرة: 20 درجة
الإسكندرية: 19 درجة
بورسعيد: 18 درجة
دمياط: 18 درجة
الإسماعيلية: 19 درجة
رفح: 18 درجة
المنصورة: 19 درجة
وادي النطرون: 19 درجة
الغردقة: 24 درجة
المنيا: 21 درجة
قنا: 22 درجة
أسيوط: 21 درجة
أسوان: 25 درجة
الأقصر: 24 درجة

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