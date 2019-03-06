درجات الحرارة المتوقعة بالقاهرة والمحافظات اليوم 6-3-2019.. فيديو

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع عبر الفضائية الأولى المصرية اليوم، الأربعاء، تقريرًا خاصًا عن درجات الحرارة المتوقعة على القاهرة ومحافظات الجمهورية، كالتالي:
القاهرة: 20 درجة
الإسكندرية: 19 درجة
بورسعيد: 18 درجة
دمياط: 18 درجة
الإسماعيلية: 19 درجة
رفح: 18 درجة
المنصورة: 19 درجة
وادي النطرون: 19 درجة
الغردقة: 24 درجة
المنيا: 21 درجة
قنا: 22 درجة
أسيوط: 21 درجة
أسوان: 25 درجة
الأقصر: 24 درجة
القاهرة: 20 درجة
الإسكندرية: 19 درجة
بورسعيد: 18 درجة
دمياط: 18 درجة
الإسماعيلية: 19 درجة
رفح: 18 درجة
المنصورة: 19 درجة
وادي النطرون: 19 درجة
الغردقة: 24 درجة
المنيا: 21 درجة
قنا: 22 درجة
أسيوط: 21 درجة
أسوان: 25 درجة
الأقصر: 24 درجة