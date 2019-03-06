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اقتصاد

نائب البنك الأوروبي يشيد بالتطورات الإيجابية التي حققها قطاع البترول بمصر

الأربعاء 06/مارس/2019 - 09:39 ص
صدى البلد
أ ش أ
بحث المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، مع يورجن ريجتريك النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، فرص تعزيز مجالات التعاون المشتركة بين البنك وقطاع البترول في مجال تقديم الدعم التمويلي والفني لعدد من المشروعات البترولية الجاري الاتفاق عليها بين مجموعة العمل المشتركة مثل مشروع تنفيذ وحدة جديدة لمعالجة السولار بشركة الإسكندرية للبترول ومشروع استغلال الغازات المصاحبة لإنتاج البترول في عدد من الحقول، وذلك بهدف الاستغلال الاقتصادي الأمثل وتحسين الجوانب البيئية والذي يتفق مع استراتيجية وزارة البترول التي تهدف إلى رفع كفاءة التشغيل في المشروعات البترولية، بالإضافة إلى تمويل مشروع مجمع التفحيم بالسويس.

وأشار الملا، في بيان اليوم الأربعاء، إلى أنه تم خلال اللقاء استعراض الدور المصري في تنفيذ التحول لمركز إقليمي للطاقة والاستفادة المشتركة لمصر ودول شرق المتوسط، بما يدعم علاقات الشراكة مع دول الجوار، بالإضافة إلى استعراض التطورات الإيجابية التي حققها قطاع البترول في مجال إنتاج الغاز الطبيعي والبترول وتلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي وتأمين استمرارية الإمدادات.

ولفت وزير البترول إلى أنه تم استعراض برامج التطوير والتحديث لقطاع البترول لمواجهة التحديات ومسايرة التطورات الضخمة التي تشهدها صناعة البترول والجهود المبذولة لتطوير الكوادر البشرية وإعداد برامج متخصصة لإعداد العاملين من الإدارة المتوسطة لتأهيلهم لتولى المناصب القيادية في المستقبل.

كما تم، خلال اللقاء، استعراض الوضع الحالي لنشاط التعدين في مصر في ضوء إعداد خارطة طريق وتعديل بعض بنود قانون التعدين الحالي للانطلاق بهذا النشاط وامكانية الاستفادة من الدعم الفني والمالي للبنك لمشروعات التعدين.

ومن جانبه، أبدى النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي استعداد البنك لتقديم كافة أوجه الدعم وتوسيع آفاق التعاون، مشيدًا بالتطورات الإيجابية التي حققها قطاع البترول والتي تعطى دافعًا أكبر لفتح مجالات متعددة للتعاون المشترك في المشروعات البترولية وتوجه مصر لتصبح مركزًا إقليميًا للغاز والبترول.

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