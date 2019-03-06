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حوادث

مصرع فلاح وتسمم عامل بالحبة القاتلة بالبحيرة

الأربعاء 06/مارس/2019 - 09:52 ص
صدى البلد
جمالات الدمنهورى
لقى فلاح مصرعه وأصيب عامل بحالة تسمم فسفوري بتناولهما أقراصًا سامة لحفظ الغلال، لمرورهما بحالة نفسية سيئة، وجرى نقل الجثة والمصاب لمركز السموم بمستشفى إيتاي البارود العام تحت تصرف النيابة.  

اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن البحيرة، تلقى بلاغين بمصرع فلاح وإصابة وعامل بحالة تسمم فسفوري، وكان البلاغ الأول من مركز شرطة إيتاى البارود يفيد بوصول المدعو "صبحى.  م"، 50 سنة، فلاح، مقيم قرية معنيا بدائرة المركز، مصاب بادعاء تسمم نتيجة تناول مادة غير معلومة، وتوفي فور وصوله.
 
وبتوقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة مفتش الصحة، أفاد في تقريره بوجود اتساع غير كامل بحدقة العين وشحوب بالجسم وسبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية، وتوقف بعضلة القلب نتيجة تناول مادة سامة، ولا يمكن الجزم بوجود شبهة جنائية من عدمه.
 
وبسؤال نجله محمد، 20 سنة، حاصل على دبلوم، مقيم بذات الناحية، قرر بتناول والده المذكور قرص لمبيد حشري (خاص بحفظ الغلال) لمروره بحالة نفسية سيئة بسبب خلافات أُسرية، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.
 
كما تلقى مدير الأمن بلاغا من المستشفى العامة بشبراخيت بوصول المدعو "محمود. ع"، 25 سنة، عامل، مقيم قرية الأصلاب دائرة المركز، مصاب بادعاء تسمم نتيجة تناول مادة غير معلومة، وجرى تحويله لقسم السموم بمستشفى كفر الدوار العام وتوفي فور وصوله.

وبتوقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بتقريره بعدم وجود إصابات ظاهرية وسبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية وتوقف بعضلة القلب نتيجة تناول مادة سامة ولا يمكن الجزم بوجود شبهة جنائية من عدمه، وبسؤال عمه "محمود. م"، 58 سنة، موظف، مقيم بذات الناحية، قرر بتناول نجل شقيقه المذكور قرص لمبيد حشري خاص بحفظ الغلال لمرورها بحالة نفسية سيئة، حيث إنه كان يعاني من مرض نفسي ويعالج منه منذ فترة، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك، وتحرر المحضران اللازمان للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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