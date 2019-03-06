الأرصاد تحدد موعد استقرار حالة الطقس.. فيديو

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن فرص سقوط الأمطار على القاهرة ما زالت قائمة، لافتًا إلى أن الأمطار ستنحسر على السواحل الشمالية ومدن الجنوب فقط.



وأضاف عبد العال، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح البلد"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن هناك شبورة مائية على الطرق السريعة والطرق الزراعية.



وأوضح أن حالة الطقس ستبدأ في الاستقرار وستعود لمعدلاتها الطبيعية يوم الجمعة، مشيرًا إلى أن فصل الربيع سيبدأ مبكرًا، مؤكدًا أن الموجة الباردة التي تعرضت لها مصر تعتبر آخر موجة تتعرض لها البلاد في فصل الشتاء.