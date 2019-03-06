كثافات مرورية أعلى كوبري 15 مايو ومحور صفط.. فيديو

أكد المقدم عمر عبد النعيم، رئيس غرفة عمليات إدارة مرور الجيزة، أن استقرار الأحوال الجوية له تأثير إيجابي على الشوارع، موضحًا أن هناك كثافات مرورية على بعض الطرق والمحاور.



وقال "عبد النعيم"، في مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز" اليوم، الأربعاء، إن كوبري 15 مايو يشهد بعض الكثافات المرورية، نافيًا وجود أي تجمعات مائية سببتها الأمطار على الطرق والمحاور.



وأضاف رئيس غرفة عمليات إدارة مرور الجيزة أن كوبري 6 أكتوبر يشهد سيولة مرورية تامة، منوهًا بأن منطقة النهضة تشهد أيضًا سيولة مرورية مرتفعة، لافتًا إلى أن محور صفط يشهد كثافات مرورية مرتفعة فى الساعات الصباحية الأولى.