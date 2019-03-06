انطلاق المرحلة الثانية من مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم

تنطلق اليوم - المرحلة الثانية من مبادرة الرئاسي عبدالفتاح السيسي للكشف المبكر عن أمراض «الأنيميا والسمنة والتقزم»، والتي تستهدف فحص 4 ملايين ونصف المليون طالب في 9788 مدرسة بـ11 محافظة هي القاهرة، السويس، ‏الإسماعيلية، ‏كفر الشيخ، المنوفية، بني سويف، سوهاج، شمال سيناء، البحر ‏الأحمر، أسوان، الأقصر.



وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، قد أطلاقا ، حملة الكشف المبكر عن الأنيميا، والتقزم، والسمنة، لطلاب المرحلة الابتدائية بجميع محافظات الجمهورية.



وأوضحت وزيرة الصحة والسكان، أن هذه الحملة تعتبر مسح جزئى لطلاب المدارس الابتدائية و"تجربة استطلاعية"، على مستوى الجمهورية، حيث يتم مسح 1500 طالب ابتدائى بكل محافظة بواقع 3 مدارس تمثل طبقات المجتمع المختلفة، حيث يتم خلال الحملة قياس " الطول، والوزن ، ونسبة الهيموجلوبين"، مشيرة الى انه تم توفير العلاج للطلاب المصابين بالانيميا وقصر القامة، بعيادات التامين الصحى، مشيدةً بما قامت به هيئة التامين الصحى من اجراءات تنسيقية لاستيعاب كافة الطلاب الذين يتم اكتشاف اصابتهم خلال الحملة، وتوفير العلاج لهم بالمجان، بالاضافة الى قيامها بتصميم كارت يسجل فيه بيانات الطلاب ونتائج الفحص، ونموذج خطاب يتم تسليمه لولى الامر للحصول على موافقته على مشاركة الطالب فى الحملة ويسلم عن طريق ادارة المدرسة.



واشارت وزيرة الصحة الى أنه تم تشكيل فريق عمل بالمدارس يتكون من " طبيب المدرسة، وعدد 3 زائرة صحية، او ممرضة، وفنى معمل، ومدخل بيانات"، كما تم توفير الاجهزة اللازمة لقياس الهيموجلوبين، لافتةً الى أنه تم عقد اجتماع قبل بدء الحملة يجمع استشاريين الاطفال والغدد الصماء من التامين الصحى واساتذة الجامعات لوضع نموذج لتسجيل البيانات الكترونيًا طبقا لتعريف منظمة الصحة العالمية، وتقوم وزارة التربية والتعليم بتوزيع مطويات متضمنة نصائح وارشادات للطلاب فى شكل رسائل صحية جاذبة لهم.



وكشفت وزيرة الصحة والسكان، أن نتائج هذا المسح سيجعل الدولة تعيد النظر فى نظام التغذية المدرسية، بما يساعد الطلاب على النمو الصحى السليم، واضافة مكونات غذائية تساعد على النمو الصحيح لهذه الفئة العمرية وتصحيح سياسات التغذية الطلابية، قائلة " محتاجين نشتغل على صحتنا ووظيفتنا ليس تقديم العلاج فقط وانما وقاية الاجيال القادمة من الامراض"، مؤكدة أن بداية التغذية السليمة هى الرضاعة الطبيعية.





واشادت وزيرة الصحة والسكان بدور وزارة التربية والتعليم بالتعاون المثمر بين الوزارتين فى مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس"سي" والكشف عن الامراض غير السارية للطلاب المرحلة الثانوية والتى انطلقت فى الاول من ديسمبر الحالى فى 9 محافظات مستهدفة فى مرحلتها الاولى مليون و122 الف طالب، فى 1739 مدرسة ثانوى وتعليم فنى وفندقى، بالاضافة الى 497 معهد ازهرى، حيث تتبع المرحلة الاولى المرحلة الثانية والثالثة لتنتهى فى ابريل 2019 مستهدفة فى اجمالى الثلاث مراحل 3 مليون طالب ثانوي، منوهة أنه يتم صرف العلاج للطالب الذى يثبت اصابتة بالمجان ، حيث كان أول صرف يوم الاحد الماضى لطالب بمحافظة الفيوم.



كما تم خلال المؤتمر الصحفى توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة وبنك المعرفة المصرى لتنمية المعرفة في المجالات ذات الاهتمام المشترك للمعلومات العلمية الطبية، بهدف نشر المعلومات الخاصة بتدريب الأطباء والصيادلة وأفراد التمريض والعاملين بالعمل الفنى لوزارة الصحة والسكان بما في ذلك التعاون في برامج التعليم وورش العمل والتدريب والنشر والتطوير المتاح والوصول للمحتوى وتبادل الخبرات والمعرفة التى تم الحصول عليها عن طريق الأبحاث وخلق قواعد البيانات.





ووجهت وزيرة الصحة الشكر لوزير التربية والتعليم لتدشينه "بنك المعرفة" والذى يساهم بشكل كبير فى تدريب وتعليم الاطباء بشكل مستمر، موضحة أنه يساهم بشكل كبير فى تطوير ورفع كفاءة ومهارات الاطباء خاصة فى المناطق النائية والحدودية، واثناء تأدية عملهم، حيث يتم التدريب عبر شبكات الانترنت الهوائية " Wi Fi" فى هذه المناطق.



وأكدت وزيرة الصحة والسكان، أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من التعاون بين الوزارتين مما يساعد على احداث طفرة تربوية وتعليمية وصحية للاجيال الناشئة، تليق بشباب واطفال مصر.



ومن جانبه قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الوزارة تثمن جهود وزارة الصحة لما تقوم به من مجهودات فى مسح وعلاج طلاب الثانوية من فيروس "سى " والكشف عن الامراض غير السارية، معربًا عن سعادته لعلاج هؤلاء الطلاب فى هذا السن المبكر، مشيرًا الى ضرورة اعادة النظر فى التغذية المدرسية، لمنع التقزم والسمنة، حيث أن هذه الامراض لها علاقة وطيدة بالاقتصاد حيث تكلف الدولة مبالغ طائلة فى العلاج، وتؤثر سلبًا على الصحة والانتاج حيث أن الهدف الاساسي للوزارة هو تغيير اسلوب حياة الطلاب الى حياة صحية ورياضية، تهدف بالنهاية الى "بناء الانسان المصرى".



واضاف وزير التربية والتعليم، أنه سيتم اضافة برامج توعوية صحية فى المناهج الجديدة لطلاب المدارس، مشيرًا الى أنه تم عقد اجتماعًا تحضيريًا يوم 6 ديسمبر الماضى للتنسيق لحملة المدارس الابتدائية عبر " الفيديو كونفرانس" بين الوزارتين جمع مختلف المدريات، لوضع سياسة عمل موحدة يتم من خلالهال تحويل الطلاب المكتشف اصابتهم الى التامين الصحى للعلاج بالمجان.



ولفت وزير التربية والتعليم الى أن "بنك المعرفة " يخدم جموع المواطنين حيث يعد بمثابة منصة للتعلم بداية من المرحلة الابتدائية وحتى الجامعة، كما يساهم فى التعليم الطبى المستمرللاطباء، حيث أن بنك المعرفة يحتوى على برامج حديثة ومتطورة تساهم فى رفع كفاءة الاطباء من خلال الاطلاع على أحدث المناهج الطبية العالمية.