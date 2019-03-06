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محافظات

فحص 203 آلاف تلميذ ضمن حملة القضاء على التقزم والطفيليات المعوية بدمياط

الأربعاء 06/مارس/2019 - 09:49 ص
فحص 203 تلميد بدمياط
فحص 203 تلميد بدمياط في اطار حملة القضاء على التقزم
زينب الزغبي
أعلن فرع التأمين الصحي بدمياط، نجاح الحملة القومية للقضاء على الطفيليات المعوية والسمنة والتقزم بمدارس دمياط، حيث نجحت الحملة في الكشف على تلاميذ المدارس الابتدائية، بالمدارس الحكومية والخاصة، حيث تم فحص 203 آلاف تلميذ، وتستهدف الحملة 213 ألفا و243 طالبا في 380 مدرسة منتشرة فى نطاق محافظة دمياط.

وقال الدكتور أحمد حسن، مدير فرع التأمين الصحى بدمياط، في بيان، إن هناك فرقا مدربة لتنفيذ الحملة، وذلك بإعطاء جرعة واحدة من أقراص بنتازول لخفض معدل انتشار الديدان المعوية بين التلاميذ، وكذلك إجراء فحوصات للطلبة عن طريق أخذ عينات من الدم.

وأضاف مدير فرع التأمين الصحى بدمياط، أن هذه المبادرة هي الثالثة من نوعها، بعد مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإنهاء قوائم الانتظار ومبادرة 100 مليون صحة، ثم هذه المبادرة، فمبادرة الكشف على الأنيميا والسمنة والتقزم والقضاء على الطفيليات، ضمن تحسين الحالة الصحية للمواطنين، وجاءت دمياط ضمن المرحلة الأولى والتي تشمل 11 محافظة، ونحن نستهدف أكثر من 300 مدرسة، سواء في الحضر أو الريف، 125 ألف طالب في الريف، وحوالى 85 ألف طالب في الحضر، وستنفذ هيئة التأمين الصحي الكشف علي طلبة وطالبات الحضر، ومديرية الصحة بدمياط ستتولى الكشف على طلبة وطالبات الريف، هذا بالتزامن بتنظيم حملات أخرى في شهر فبراير، منها حملة خاصة بتجريع طلاب المدارس في المرحلة الابتدائية، بتناول قرص واحد من بنتزول، من سن 6 إلى 12 عاما، وحملة التطعيم ضد شلل الأطفال، من سن سنة واحدة حتى 5 سنوات.
فحص 203 آلاف تلميذ ضمن حملة القضاء على التقزم والطفيليات المعوية بدمياط
فحص 203 آلاف تلميذ ضمن حملة القضاء على التقزم والطفيليات المعوية بدمياط
فحص 203 آلاف تلميذ ضمن حملة القضاء على التقزم والطفيليات المعوية بدمياط

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