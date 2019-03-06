التخطيط: توظيف طاقات الشباب لتحقيق النمو الاقتصادي القائم على الابتكار

قالت الدكتورة غادة خليل مدير مشروع رواد 2030، إن وزارة التخطيط دائمًا ما تحرص على تعريف الشباب بفكر ريادة الأعمال وكيفية إدارة المشروعات الصغيرة وخلق وظائفهم بأنفسهم مضيفة أن مشروع رواد 2030 يسعي لعقد العديد من البرامج والمنح في مجال ريادة الأعمال.





جاء ذلك خلال مشاركة وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ممثلة في مشروع رواد 2030 بفعاليات الدورة الأولى من معرض كلية الادارة والتكنولوجيا لفرص التدريب وريادة الاعمال بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.





حيث يهدف المعرض في دورته الاولي تمكين الطلاب من فكر ريادة الأعمال إلي جانب توفير فرص وبرامج التدريب والتوظيف لسد الفجوة التوظيفية وبناء القدرات فضلًا عن تقديم الدعم لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة.





ولفت إلى أن المنح التي يقدمها المشروع تناولت الحديث حول بروتوكول التعاون الأكاديمي المبرم مع جامعة كامبردج لتقديم منحة الماجستير المهني لريادة الأعمال والتي تهدف إلى تقديم العلوم المناسبة لتحويل الأفكار الواعدة إلى مشاريع ريادية وزيادة فرص نجاح تلك المشروعات لخدمة المجتمع، مضيفة أن البرنامج يتم تنفيذه بالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة موضحة أن البرنامج يعد هو الأول لريادة الأعمال في جامعة حكومية.





أضافت خليل أنه تم كذلك التعاقد مع الجامعة الأمريكية لتقديم برنامج مماثل في الأهداف مع منحة جامعة كامبريدج لريادة الأعمال ممثلًا في برنامج "إتقان مهارات العمل لرجال الأعمال" الذي يتم فيه العمل حاليا، كما أضافت خليل أن المشروع يقيم حملات توعوية بكافة المحافظات.





ولفتت إلى أن حملة "أبدأ مستقبلك" والتي تم إطلاقها بالمدارس والجامعات بهدف التوعية بأهمية ريادة الأعمال ونشر ثقافة العمل الحر في الأجيال الجديدة، حيث استهدفت المرحلة الأولى من الحملة 250 ألف طالب إعدادي وذلك عن طريق تقديم دورات تدريبية في مجال ريادة الأعمال للمعلمين في المرحلة الإعدادية بالمدارس الحكومية والذين بدورهم يقومون بإعادة نشرها على الطلاب في المدارس وذلك لترسيخ فكر ريادة الأعمال لدى الطلاب.





كما تمثل الهدف من المعرض في تشجيع مهارات وقدرات الطلاب من خلال البرامج المختلفة لتنمية القدرات والتي تقدمها المؤسسات والمشروعات المشاركة بالمعرض.





ويسعى مشروع رواد 2030 لتحقيق رؤية واضحة وهي النهوض بالكفاءات الشابة من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة، والاستفادة من الطاقات الإبداعية لدى الشباب وتوظيفها لضمان تحقيق النمو الاقتصادي القائم على الابتكار والابداع، مشيرة لتقديم المشروع للعديد من المنح المتخصصة في المجال الاقتصادي وريادة الأعمال.





وتعد الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا واحدة من الجامعات المحدودة في مصر التي تعد مؤسسة تعليمية متخصصة في تقديم المناهج الموحدة عالميًا.



