الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بدءا من اليوم.. فيديو

أكد الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن موجة أمس، الاثنين، التى شهدتها البلاد تعد آخر موجة خلال فصل الشتاء، منوها بأن هناك ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة بدءا من اليوم.



وقال "عبد العال"، في مداخلة هاتفية له بفضائية "extra new"، اليوم، الأربعاء، إن فصل الربيع سيبدأ بعد أسبوعين بداية من اليوم، لافتا إلى أنه مازال هناك فرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية.



وحذر رئيس هيئة الأرصاد الجوية من الشبورة المائية في الصباح الباكر على أغلب الطرق، خاصة القريبة من المسطحات المائية والمزروعات.

