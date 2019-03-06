ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بدءا من اليوم.. فيديو

الأربعاء 06/مارس/2019 - 09:38 ص
صدى البلد
مي محمد
أكد الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن موجة أمس، الاثنين، التى شهدتها البلاد تعد آخر موجة خلال فصل الشتاء، منوها بأن هناك ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة بدءا من اليوم.

وقال "عبد العال"، في مداخلة هاتفية له بفضائية "extra new"، اليوم، الأربعاء، إن فصل الربيع سيبدأ بعد أسبوعين بداية من اليوم، لافتا إلى أنه مازال هناك فرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية.

وحذر رئيس هيئة الأرصاد الجوية من الشبورة المائية في الصباح الباكر على أغلب الطرق، خاصة القريبة من المسطحات المائية والمزروعات.

ترشيحاتنا

السراج يكشف تفاصيل لقائه حفتر في الإمارات

التضامن تنفي فيديو الاعتداء على نزيلات دار رعاية مصر القديمة

قطار محاكمات اليوم.. محاكمة المتهمين بخلية طلاب داعش.. وآخرين في قضية محاولة اغتيال السيسي.. ومحاكمة آخر بهتك عرض طفلة داخل محطة مترو الشهداء

حوت يهدي رجلا نصف مليون دولار .. صور

حكم صلاة المرأة بالبنطلون

انهار منزلها.. سيدة 102 عام تنجو من الموت في سوهاج

أسعار مواد البناء اليوم الأربعاء 6 مارس 2019

نوال الزغبي تتصالح مع ابنتها تيا.. وظهور نادر لـ والدي الفنانة اللبنانية.. فيديو

خطوط جوية بريطانية تلغي فرض المكياج على مضيفاتها

مطقمين زي بعض.. الملكة إليزابيث وتيريزا ماي بنفس الملابس.. شاهد

أضرار صادمة تحدث لجسمك بسبب عدم النوم

وزير التعليم يرد على تخوفات طلاب أولى ثانوي من امتحان شهر مارس

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دقلديانوس امبراطور لقب عصره بـ عصر الشهداء.. وعثر على تمثاله في أرض مسجد.. صور

إعدام 3 أطنان لحوم فاسدة بالبحيرة خارج الكتلة السكنية

الأساطير الصينية والتاج الملكي تزين كنوز قصر المنيل بمتحف الوادي الجديد.. صور

تحول إلى موضة.. شارب طيار هندي يشبه مقود الدراجة

محمد صلاح على رأس 7 مصريين فى قائمة أكثر 30 شابا عربيا تأثيرا.. صور

فيديو

نوال الزغبي تكشف عن سر شبابها: هفضل طول عمري صغيرة.. فيديو
أحمد مجدى يطالب بتغيير اسم مشروع عيالنا .. فيديو
كثافات مرورية أعلى كوبري 15 مايو ومحور صفط.. فيديو
الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بدءا من اليوم.. فيديو
درجات الحرارة المتوقعة بالقاهرة والمحافظات اليوم 6-3-2019.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إلزام المقبلين على الزواج بخوض دورات تدريبية تربوية ونفسية ؟

هل تؤيد مقترح إلزام المقبلين على الزواج بخوض دورات تدريبية تربوية ونفسية ؟