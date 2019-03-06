ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

بكاش تجمع حاتم العراقي والموسيقار طلال مجددا

الأربعاء 06/مارس/2019 - 10:27 ص
صدى البلد
شيرى نبيل
انتهى المطرب حاتم العراقي من تصوير كليب أغنيته الجديدة والتي تحمل عنوان "بكاش" من ألحان الموسيقار الدكتور طلال، وكلمات الشاعر خالد المريخي وتوزيع حسام كامل المخرج علاء الأنصاري، إشراف عام خالد أبو منذر.

وخلال التصوير تم استخدام أفضل التقنيات الحديثة لإظهار العمل على أفضل وجه، ومن المقرر طرح الأغنية خلال الأيام القليلة المقبلة عبر مجموعة من القنوات الفضائية والإذاعات العربية.

وأكد حاتم العراقي أن أغنية "بكاش" تحمل العديد من الأفكار الموسيقية الشرقية المختلفة، والتي تكشف مساحات جديدة فى صوته، معبرًا عن سعادته بغناء لحن من ألحان الموسيقار طلال مجددا.

ترشيحاتنا

دقلديانوس امبراطور لقب عصره بـ عصر الشهداء.. وعثر على تمثاله في أرض مسجد.. صور

الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بدءا من اليوم.. فيديو

أضرار صادمة تحدث لجسمك بسبب عدم النوم

حكم صلاة المرأة بالبنطلون

وزيرة الهجرة تطير إلى لبنان لتكريمها في جامعة بيروت

حكاية أغنية قارئة الفنجان وإفسادها حياة العندليب قبل رحيله | نوستالجيا

درجات الحرارة المتوقعة بالقاهرة والمحافظات اليوم 6-3-2019.. فيديو

بعثة جورماهيا الكيني تصل إلى القاهرة لمواجهة الزمالك بالكونفدرالية

انهار منزلها.. سيدة 102 عام تنجو من الموت في سوهاج

بالأسعار الرسمية.. أرخص سيارات السوق المصرية موديل 2019

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات .. فيديو

أسرع رجيم لنسف سمنة الشتاء

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دقلديانوس امبراطور لقب عصره بـ عصر الشهداء.. وعثر على تمثاله في أرض مسجد.. صور

إعدام 3 أطنان لحوم فاسدة بالبحيرة خارج الكتلة السكنية

الأساطير الصينية والتاج الملكي تزين كنوز قصر المنيل بمتحف الوادي الجديد.. صور

تحول إلى موضة.. شارب طيار هندي يشبه مقود الدراجة

محمد صلاح على رأس 7 مصريين فى قائمة أكثر 30 شابا عربيا تأثيرا.. صور

فيديو

باحثة في الشئون الأفريقية: القارة تواجه تحديات الهجرة غير الشرعية والإرهاب.. فيديو
إسعاد يونس:عادل إمام طلب مني تغيير اسمي لهذا السبب.. فيديو
متحدث مجلس الوزراء: وافقنا على تقنين أوضاع 783 كنيسة ومبنى .. فيديو
الفيروسات الكبدية: علاج 40 ألف مصاب بـ فيروس سي مجانا .. فيديو
نوال الزغبي تكشف عن سر شبابها: هفضل طول عمري صغيرة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إلزام المقبلين على الزواج بخوض دورات تدريبية تربوية ونفسية ؟

هل تؤيد مقترح إلزام المقبلين على الزواج بخوض دورات تدريبية تربوية ونفسية ؟