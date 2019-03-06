بكاش تجمع حاتم العراقي والموسيقار طلال مجددا

انتهى المطرب حاتم العراقي من تصوير كليب أغنيته الجديدة والتي تحمل عنوان "بكاش" من ألحان الموسيقار الدكتور طلال، وكلمات الشاعر خالد المريخي وتوزيع حسام كامل المخرج علاء الأنصاري، إشراف عام خالد أبو منذر.



وخلال التصوير تم استخدام أفضل التقنيات الحديثة لإظهار العمل على أفضل وجه، ومن المقرر طرح الأغنية خلال الأيام القليلة المقبلة عبر مجموعة من القنوات الفضائية والإذاعات العربية.



وأكد حاتم العراقي أن أغنية "بكاش" تحمل العديد من الأفكار الموسيقية الشرقية المختلفة، والتي تكشف مساحات جديدة فى صوته، معبرًا عن سعادته بغناء لحن من ألحان الموسيقار طلال مجددا.