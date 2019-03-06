أسعدي أطفالك بتحضير هرم معجنات السوسيس

تسعى جميع الأمهات إلى تقديم أفضل وأشهى الاكلات لإسعاد أطفالها؛ لذلك تقدم الشيف غادة التلي طريقة جديدة ومبتكرة لتحضير أشهى الأكلات لأطفالك وإسعادهم بهرم معجنات السوسيس الشهى بمذاق لا يقاوم وشكل جديد.



المقادير:

سوسيس

عجينة باف باستري

1 بيضة لصوص الجبنة

3 كوب جبن موتزاريلا

1 ملعقة كبيرة زبدة

1 ملعقة كبيرة دقيق

1 كوب لبن



طريقة التحضير

* تفرد عجينة الباف بيستري وتقطع شرائح مستطيلة.



* يوضع داخلها السوسيس ويلف حول هرم من الفويل.



* يدهن البيف بستري بالبيضة.



* تدخل الفرن



طريقة تحضير صوص الجبنة :



* يحمر الدقيق في الزبدة.



* يضاف اللبن والجبنة ويترك حتى تمام الذوبان.



* يقدم ساخنا مع هرم السوسيس.