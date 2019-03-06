أحمد مجدى يطالب بتغيير اسم مشروع عيالنا .. فيديو

استنكر الإعلامي أحمد مجدى، اسم المبادرة التى أطلقتها وزارة الثقافة بعنوان "عيالنا"، والتى تشمل مشروع قوافل ثقافية، قائلًا "أنا مستغرب إن الاسم دة يطلع من وزارة الثقافة، ممكن لو طلع من وزارة التموين او اى حاجة تانية كنت تقبلته".



وأضاف مجدى خلال حديثه ببرنامج "صباح البلد"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن دور وزارة الثقافة ان ترتقى بالناس، مؤكدًا أنه كان يجب أن تختار الوزارة اسم للمشروع أرقى من ذلك.



وتابع الحملة ستبدأ من محافظة بورسعيد يوم الأحد القادم، وهدفها رفع الوعى لدى الشباب لحمايتهم من فكرة الاستقطاب من الأفكار المتطرفة.



