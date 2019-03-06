ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

أحمد مجدى يطالب بتغيير اسم مشروع عيالنا .. فيديو

الأربعاء 06/مارس/2019 - 09:47 ص
صدى البلد
آيات أحمد
استنكر الإعلامي أحمد مجدى، اسم المبادرة التى أطلقتها وزارة الثقافة بعنوان "عيالنا"، والتى تشمل مشروع قوافل ثقافية، قائلًا "أنا مستغرب إن الاسم دة يطلع من وزارة الثقافة، ممكن لو طلع من وزارة التموين او اى حاجة تانية كنت تقبلته".

وأضاف مجدى خلال حديثه ببرنامج "صباح البلد"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن دور وزارة الثقافة ان ترتقى بالناس، مؤكدًا أنه كان يجب أن تختار الوزارة اسم للمشروع أرقى من ذلك.

وتابع الحملة ستبدأ من محافظة بورسعيد يوم الأحد القادم، وهدفها رفع الوعى لدى الشباب لحمايتهم من فكرة الاستقطاب من الأفكار المتطرفة.

ترشيحاتنا

دقلديانوس امبراطور لقب عصره بـ عصر الشهداء.. وعثر على تمثاله في أرض مسجد.. صور

5 حيل صادمة تخلصك من القلق والاكتئاب

أضرار صادمة تحدث لجسمك بسبب عدم النوم

قرار جديد من الجبلاية عن مباراة الاتحاد السكندري والإنتاج الحربي

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات .. فيديو

اليوم.. بدء فحص 4.5 مليون طالب في 9788 مدرسة للكشف عن الأنيميا والسمنة

إعدام 3 أطنان لحوم فاسدة بالبحيرة خارج الكتلة السكنية

نوال الزغبي تكشف عن سر شبابها: هفضل طول عمري صغيرة.. فيديو

جمل يضرب عن الطعام بعد وفاة صاحبه .. صور

بثروة 49 مليار دولار.. وريثة لوريال الفرنسية تتربع على عرش أغنى امرأة بالعالم

أسرع رجيم لنسف سمنة الشتاء

السراج يكشف تفاصيل لقائه حفتر في الإمارات

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دقلديانوس امبراطور لقب عصره بـ عصر الشهداء.. وعثر على تمثاله في أرض مسجد.. صور

إعدام 3 أطنان لحوم فاسدة بالبحيرة خارج الكتلة السكنية

الأساطير الصينية والتاج الملكي تزين كنوز قصر المنيل بمتحف الوادي الجديد.. صور

تحول إلى موضة.. شارب طيار هندي يشبه مقود الدراجة

محمد صلاح على رأس 7 مصريين فى قائمة أكثر 30 شابا عربيا تأثيرا.. صور

فيديو

نوال الزغبي تكشف عن سر شبابها: هفضل طول عمري صغيرة.. فيديو
أحمد مجدى يطالب بتغيير اسم مشروع عيالنا .. فيديو
كثافات مرورية أعلى كوبري 15 مايو ومحور صفط.. فيديو
الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بدءا من اليوم.. فيديو
درجات الحرارة المتوقعة بالقاهرة والمحافظات اليوم 6-3-2019.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إلزام المقبلين على الزواج بخوض دورات تدريبية تربوية ونفسية ؟

هل تؤيد مقترح إلزام المقبلين على الزواج بخوض دورات تدريبية تربوية ونفسية ؟