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نوال الزغبي تكشف عن سر شبابها: هفضل طول عمري صغيرة.. فيديو

الأربعاء 06/مارس/2019 - 09:53 ص
صدى البلد
شيماء مجدي
كشفت الفنانة نوال الزغبي عن سر شبابها حتى هذا العمر؛ حيثُ إن قلبها مازال في حالته الشبابية وشكلها مازال صغيرا في عمر الشباب، قائلة: "أنا هفضل طول عمري صغيرة".

وأوضحت "الزغبي"، خلال لقاء خاص ببرنامج "mbc trending " والمذاع عبر فضائية "إم بي سي 4"، أن بعض أغاني ألبومها تصف حالتها والمشاعر الخاصة التي عاشتها، مشيرًة إلى أنها لا تخشى أن تترك الرجل إذا لم يكن يستاهل أن تكمل عمرها معه.

واحتفلت الفنانة نوال الزغبي بألبومها الجديد "كدة باي" في أحد فنادق العاصمة اللبنانية بيروت، والذي نظمته شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، المنتجة له.

ويتضمن الألبوم 10 أغانٍ، من بينها 7 باللهجة المصرية، و2 باللبنانية، وواحدة فقط بالعراقية، وهي «كده باي، ما تصبح صبح، جوا قلبه، محاية، مش خايفة، اللي براسي عملته، آه يا سيدي، مية وجع، الجمال له ناسه، أيام صعبة».

ويعد الألبوم هو أول الأعمال الفنية التي تجمع بين نوال الزغبي وروتانا بعد انقطاع 10 سنوات.

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