عبد الرازق توفيق يكتب في الجمهورية: آفة بلدنا النسيان

كتب عبد الرازق توفيق رئييس تحرير جريدة الجمهورية ، مقالا هاما في عدد اليوم الأربعاء تحت عنوان آفة بلدنا النسيان ، تسائل فيه عن سبب عودة الحملات المسعورة وأكاذيب الإخوان واستئجار وسائل إعلام أجنبية تستهدف مصر، قائلا : " لماذا كل هذه المؤامرة.. في الوقت الذي تصعد فيه مصر إلي المقدمة؟ ".



وخلال مقاله ، قال توفيق : " عندما طالبنا السيسي بالنزول وحماية إرادتنا والتصدي لإرهاب وفاشية الإخوان.. هل تردد لحظة..؟

مين اللي واجه إرهاب الإخوان وخلي المصريين عايشين في أمان وأبطال الجيش والشرطة بيضحوا بأرواحهم من أجل مصر وشعبها السيسي كان ممكن يختار الطريق السهل ويضحك على الناس ويوزع فلوس بناء مصر على المرتبات لكن بناء الأوطان زي ما قال مش بالكلام ولا الشعارات والعقد شريعة المتعاقدين اتفق معانا علي الطريق والبلد بتتقدم وبتصعد بص حواليك وشوف وطوف وإنت تعرف".



ومن بين العناوين التي استخدمها توفيق : " إياك يا مصري تقع في الفخ الحرب دلوقتي بتفجر الدول من الداخل وتهد اللي بنيته خليك واع وفاهم واسأل نفسك ليه بيعملوا كده وانزل وشوف الواقع بنفسك شوف إنجازاتك ونجاحاتك وتأكد".





وتابع : " الإخوان وأسيادهم في تركيا وقطر أصابهم الجنون لما شافوا مصر بتنجح وتتقدم والعالم كله حريص علي التواصل معها وإبرام اتفاقيات واقتصاد ينتعش واستثمار يتدفق طيب هم عارفين إنك ماشي صح علشان كده عاوزين يستهدفونا ويدمروا كل اللي بنيناه فاكر لما كنا في عزلة عن العالم ودول كثير قطعت علاقتها بمصر طيب شوف مصر وعلاقاتها مع العالم مصر رئيس الاتحاد الأفريقي.. حاضرة دائمًا مع الكبار وبتستضيف القمة العربية الأوروبية منتهى النجاح و المؤامرة واضحة وأعداؤك عاوزين يخلوك دايمًا مريض ولازم تعرف إن اللي بيحصل من إرهاب وأكاذيب دي فاتورة لازم تدفع علشان مصر تحقق أهداف وآمال شعبها وتجلس على القمة".



