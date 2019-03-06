ضبط 29 لفافة هيروين قبل ترويجها بكفر الدوار

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة كفر الدوار، من القبض على 3 مروجين للمخدرات وبحوزتهم 29 تذكرة هيروين و9 قطع لمخدر الحشيش ومبلغ مالى و3 هواتف محمول .



اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة تلقى اخطارا من اللواء محمد أنور هندي مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بضبط كل من : "محمود ه ش 30 سنة "عاطل ومقيم أبو صالح بمركز كفر الدوار وبحوزته ( 14 ) لفافة لمخدر الهيروين تزن ( 14 ) جرام تقريبا.



" نصر ع ع37 سنة "عاطل ومقيم الحمراء دفشو بمركز كفر الدوار .. سبق اتهامه في 3 قضايا "مخدرات " آخرهم القضية اللازم مركز كفر الدوار " مخدرات " وبحوزته ( 15 ) لفافة لمخدر الهيروين تزن ( 15 ) جرام تقريبًا ، مبلغ 30 جنيهًا ، هاتف محمول ،"محمود م ا 27 سنة "عاطل ومقيم قرية عوان بمركز كفر الدواربحوزته ( 9 ) قطع لمخدر الحشيش زن ( 50 ) جرام تقريبًا ، مبلغ 170 جنيهًا.



وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمخدرات بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع وهواتف المحمول للإتصال بعملاؤهم. . وتحررت المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.