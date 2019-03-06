هتاكل ايه النهاردة؟.. كفتة خضروات وتورتة الأرز الإيراني.. والحلو ترافل فواكه

هتاكل ايه النهاردة؟ سؤال يُحيّر عدد كبير من الرجال عند توجيهه لهم، لكنه مهم جدا بالنسبة للمرأة لأنها لا تحب أن تقضى وقتا طويلا فى إعداد الطعام، وفى النهاية قد لا يعجب أفراد الأسرة، كما أن التفكير فى إعداد قائمة طعام مختلفة كل يوم من أكثر الأمور المرهقة على الإطلاق.



ونعرض في السطور التالية، مجموعة من الأكلات الشهية المتنوعة التي تساعدكم على إعداد سفرة شهية رائعة.



الطبق الرئيسي:

كفتة خضروات لسالي فؤاد



مقادير كفتة الخضروات:

نصف كيلو لحمة مفرومة قليلة الدسم.

بصلة مفرومة ومعصورة.

نصف كوب جزر مبشور.

نصف كوب كوسة مبشورة.

نصف كوب فلفل ألوان.

بيضة

ملح فلفل أسود

توابل كفتة

شوفان مطحون حسب الرغبة

سلطة زبادي بالخيار

بقدونس مفروم



طريقة عمل الكفتة:

* يتم خلط البصل مع اللحمة المفرومة ثم يضاف الفلفل الألوان.

* يضاف الجزر والكوسة ثم يتبل بالملح والفلفل وتوابل الكفتة.

* تضاف البيضة وقليل من الشوفان ويقلب جيدا.

* تشكل اللحمة المفرومة بالخضار على شكل اصابع او كرات حسب الرغبة وتدخل الفرن حتى تمام النضج.

* تقدم مع سلطة زبادي وسلطة خضراء و بقدونس.



الطبق الجانبي:

تورتة الارز الايراني لغادة التلي



مقادير الأرز الإيراني:

4 كوب أرز

3 صدور دجاج

بصل

ملعقة كبيرة سمنة

4 ملعقة كبيرة زيت

بيضة

2 صفار بيض

نصف كيلو زبادي

زعفران

ماء ورد

ملح فلفل

ورد مجفف

فستق



طريقة عمل الأرز الإيراني:

* اسلقي الارز في الماء ثم ضيفي رشة ملح.

* في طاسة شوحي الدجاج في السمنة حتى يصل الى اللون الذهبي.

* ضيفي البصل وشوحيه ثم تبليه بالملح والفلفل والكركم وقلبيهم جيدا.

* ضيفي الماء واتركها حتى تمام النضج.

* في وعاء اخر اخفقي البيضة مع صفار البيض ثم ضيفي الزبادي والزعفران مع الاستمرار في الخفق.

* ضيفي الكركم وتبليه بالملح والفلفل وقليل من ماء الدجاج.

* صفي الارز من الماء ثم أضيفيه الى الخليط وقلبيه جيدا ثم ضيفي الدجاج إلى الأرز قلبيهم جيدا.

* ضعيه في طاسة او وعاء و يدخل الفرن حتى تمام النضج.

* اقلبي الارز في طق التقديم وزينيه بالورد المجفف والفستق .



الحلو:

ترافل فواكه للنادية سرحان.



مقادير ترافل فواكه:

شرائح كيك

كوب كريمة مخفوقة

كيوي أناناس خوخ

2 كوب لبن

ملعقة كبيرة مسحوق الكاسترد

ملعقة كبيرة سكر

طريقة عمل ترافل الفواكه:

* اخلطي البودرة مع قليل من اللبن وضعي بقية اللبن في حلة على النار حتى يسخن.

* ضيفي اليه اللبن المذاب فيه الكاسترد واتركيه ليغلي مع التقليب المستمر حتى ثم ارفعيه من على النار واتركيه ليبرد.

* ضعي شرائح الكيك وعليها شرائح الفاكهة ثم الكاسترد.

* ضعي مرة أخرى شرائح كيك ثم فواكه ثم الكريمة المخفوقة وزينيها بالفواكه.

