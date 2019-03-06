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محافظات

تشكيل 3 لجان بالإسماعيلية لدراسة حالات الأسر المتضررة من مياه الأمطار

الأربعاء 06/مارس/2019 - 11:32 ص
صدى البلد
انجي هيبة
أصدر اللواء حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية، قرارا بتشكيل ثلاث لجان فنية متخصصة لدراسة كافة الجوانب الفنية والوقوف على المسببات الرئيسية لجميع الأضرار الناجمة عن الآثار المترتبة من جراء موجة الأمطار الرعدية الشديدة التي تعرضت لها المحافظة ودراسة جميع حالات أسر المضارين من سكان بدرومات مساكن الشيخ زايد بحي ثالث والذين تعرضوا لخسائر مادية جراء الأمطار.

وشمل قرار المحافظ تشكيل اللجنة الهندسية الأولى برئاسة المهندس عبدالله الزغبي السكرتير العام للمحافظة، وتضم فنيين ومتخصصين وأساتذة من كلية الهندسة لتتولى معاينة جميع المساكن والبدرومات التي أضيرت وبيان الحالة الهندسية لها وكيفية معالجتها وإعداد تقرير تفصيلي بالموقف متضمنا الآليات التنفيذية لتلافي تكرارها.

واللجنة الثانية تضم فى عضويتها ممثلي قطاعات الصرف الصحي والكهرباء والطرق وكافة الجهات المعنية وتتولى معالجة كافة الأمور فنيا في أسرع وقت ممكن.

وتتولى اللجنة الثالثة دراسة كافة الأوضاع الاجتماعية للأسر المضارة ووضع حلولا جذرية لمشكلاتهم الاجتماعية وتوفير كافة سبل الدعم والرعاية الكاملة لهم.

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