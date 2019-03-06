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الجنس الناعم في ثورة 19 .. قصة 4 نساء صمدن أمام رصاص الإنجليز

الأربعاء 06/مارس/2019 - 10:29 ص
مشاركة النساء في
مشاركة النساء في ثورة 1919
عبد الرحمن سرحان
كانت البداية من جاردن سيتي، والنهاية بيت الأمة، إلى المندوب البريطاني. الهتاف "تحيا مصر ويحيا سعد" .. 300 سيدة قررن أن يخرجن ويجسدن شعار الكرامة والحرية، ويخضن معركة التحرر الوطني، ضد الاحتلال الغاشم، الذي طغى وتجبر، في مظاهرات ثورة 1919، والتي هي الأولى التي يخرجن فيها نسوة، رافعين رايات التحرر، عقب قيام الاحتلال بنفي سعد زغلول إلى جزيرة سيشل.

هذه الملحمة الثورية، التي كان أبطالها الجنس الناعم، خلفت بكل تأكيد مجموعة من الأبطال، اللاتي دون التاريخ اسمهم في سجلات العظيمات، اللائي كان لهن بصمة في تاريخ هذا البلد.

* صفية زغلول وقيادة الثورة النسائية:

اقترنت ثورة التحرر الوطني، بمجموعة من النسوة، اللاتي ذاع صيتهن، كأول من أخذ زمام المبادرة ووقفن لأجل الاستقلال، وجاءت على رأسهن زوجة زعيم بيت الأمة، سعد زغول، "صفية زغلول أو أم المصريين، كما أطلق عليها المتظاهرون، عقب بيانها القوي ضد الاحتلال، والتي قالت فيه،: "إن كانت السلطة الإنجليزية الغاشمة قد اعتقلت سعد ولسان سعد فإن قرينته شريكة حياته السيدة صفية زغلول تُشهد الله والوطن على أن تضع نفسها في نفس المكان الذي وضع زوجها العظيم نفسه فيه من التضحية والجهاد من أجل الوطن، وأن السيدة صفية في هذا الموقع تعتبر نفسها أمًا لكل أولئك الأبناء الذين خرجوا يواجهون الرصاص من أجل الحرية".

"مهمتنا الكفاح وليست تولي المناصب”، أقوال، ابنة مصطفى فهمي باشا، أحد رؤساء وزراء مصر، كانت دائما ما تعبر عن مرجعيتها الاستقلالية، التي وقفت في عِزة أمام المندوب البريطاني، وطلبت منه الانضمام إلى زوجها المنفي بسيشل، إلا أنه لم يوافق، وبعد أن أدرك قوة زوجة سعد زغلول التي لا تقل عن زوجها، وافق، إلا أنها كانت قد تراجعت.

* قائدة التجديد والتحرر "هدى شعراوي":

لا يمكن لأحد إذا ما ذكر صفية زغلول أن يغفل إحدى النساء اللاتي شمخت وطنيتهن في وجه الإنجليز، هدى شعراوي، قائدة التجديد والتحرر.. سواء كان تحرر من سطوة الاحتلال أو تحرر نسوي، ينتقل من البيوت إلى ساحات الحرية، فهي رئيس لجنة الوفد المركزية، التي تأسست في 1923.

كانت أول من طالب بالمساواة في الحقوق السياسية مع الرجل وعلى الأخص الانتخاب، والحد من سلطة الولي أيًا كان وجعلها مماثلة لسلطة الوصي، الجمع بين الجنسين في مرحلتي الطفولة والتعليم الابتدائي.

* نبوية موسى:

كلها أسماء ارتبطت ببعضهن، وخلدت أول انطلاقة للنساء، والتي ضمت في دائرتها "نبوية موسى"، والتي انضمت لمظاهرة النساء في 1919 بجانب صفية زغلول وهدى شعراوي، كان كفاح نبوية موسى على أكثر من صعيد، فمن جانب كانت قدميها تتجول في الميادين، ويدها تخط المقالات في الجرائد ضد الاحتلال.

* أول شهيدة :

"تحيا ضحايا الحرية، في ذمة الله يا شفيقة.."، في صراخات ألم وحزن، ودعن المتظاهرات شفيقة محمد، التي دخلت وهى تحمل العلم في يدها, وجرت حتى وصلت إلى مكتب “ملن شيتهام”، تحدثه بنبرات غضب واحتجاج، عن يدهم التي تلخطت بدماء الأبرياء، وزعماء الأمة الذين نفوهم، إلى الخارج، وما كادت لتمر الدقائق، إلا ورصاصات الغدر تأويها إلى مثواها الأخير، لتكون أول ضحايا ثورة 19.

لم تكن هي فقط التي سال دمها فداء للحرية، فقد صاحبا الكثيرات ممن دافعن عن التحرر الوطني، فسقطت حميدة خليل، في مظاهرات حي السيدة زينب، سيدة حسن، عائشة محمد، عائشة عمر.. وأخريات.

تلك الملحمة التي سطرتها نسوة ثورة 19، أبهرت العالم كله، فلم يكن يتوقع لا الإنجليز ولا الثائرون المصريون، أن يخلعن نساء مصر حجابهن، ويقفن أمام سطوة العدو، حدث كبير كان لشاعر النيل "حافظ إبراهيم"، أن ينشد فيهن قائلًا:

خَرَجَ الغوانى يحتججـن ورحت أرقب جمعهن 
فإذا بهن تخذن مـــــــن سود الثياب شعارهن 
وأخذن يجتزن الطــــريـ ـقَ، ودار سعد قصدهن 
يمشين فى كنف الوقــار وقد أبَنَّ شعورهن 
وإذا بجيش مقبـــــــــــل والخيلُ مطلقة الأعن 
وإذا الجنود سيوفُهــــــا قد صُوّبتْ لنحورهن 
وإذا المدافع والبنـــــــاد قُ والصوارمُ والأسن 
والخيلُ والفرسانُ قـــــد ضَرَبَت نطاقا حولهن 
والوردُ والريحانُ فــــــى ذاك النهار سلاحهن 
فتطاحن الجيشانِ ســـا عاتٍ تشيب لها الأجن 
فتضعضع النسوانُ والـ نسوانُ ليس لهن مُن 
ثم انهزمن مشتتـــــــــاتِ الشملِ نحو قصورهن
الجنس الناعم في ثورة 19 .. قصة 4 نساء صمدن أمام رصاص الإنجليز
الجنس الناعم في ثورة 19 .. قصة 4 نساء صمدن أمام رصاص الإنجليز
الجنس الناعم في ثورة 19 .. قصة 4 نساء صمدن أمام رصاص الإنجليز

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