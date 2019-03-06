الإسكندرية توقع 9 عقود لتقنين واضعي اليد.. أبرز أخبار المحافظات.. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الإثنين، أهم وآخر أخبار المحافظات ضمن فقرة "أحسن ناس"، على النحو التالي:
البحيرة:
تطوير شامل لإستاد دمنهور وإضاءته بالأنوار الكاشفة.
مرسى مطروح:
استمرار الحملة القومية للمسح الطبي لتلاميذ المدارس الابتدائية.
الأقصر:
مياه الأقصر: إنهاء محطة معالجة صرف الزينية منتصف العام بـ 300 مليون جنيه.
الإسكندرية:
المحافظة توقع 9 عقود لتقنين واضعي اليد.
الوادى الجديد:
إدراج الوادى ضمن المحافظات ذات الأولوية لإقامة هيئة تنمية الصعيد.
البحر الأحمر:
محميات البحر الأحمر تنظم حملة تنظيف جزيرة مجاويش بالتعاون مع المجتمع المحلي.
البحيرة:
تطوير شامل لإستاد دمنهور وإضاءته بالأنوار الكاشفة.
مرسى مطروح:
استمرار الحملة القومية للمسح الطبي لتلاميذ المدارس الابتدائية.
الأقصر:
مياه الأقصر: إنهاء محطة معالجة صرف الزينية منتصف العام بـ 300 مليون جنيه.
الإسكندرية:
المحافظة توقع 9 عقود لتقنين واضعي اليد.
الوادى الجديد:
إدراج الوادى ضمن المحافظات ذات الأولوية لإقامة هيئة تنمية الصعيد.
البحر الأحمر:
محميات البحر الأحمر تنظم حملة تنظيف جزيرة مجاويش بالتعاون مع المجتمع المحلي.