الإسكندرية توقع 9 عقود لتقنين واضعي اليد.. أبرز أخبار المحافظات.. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الإثنين، أهم وآخر أخبار المحافظات ضمن فقرة "أحسن ناس"، على النحو التالي:





البحيرة:

تطوير شامل لإستاد دمنهور وإضاءته بالأنوار الكاشفة.



مرسى مطروح:

استمرار الحملة القومية للمسح الطبي لتلاميذ المدارس الابتدائية.





الأقصر:

مياه الأقصر: إنهاء محطة معالجة صرف الزينية منتصف العام بـ 300 مليون جنيه.



الإسكندرية:

المحافظة توقع 9 عقود لتقنين واضعي اليد.



الوادى الجديد:

إدراج الوادى ضمن المحافظات ذات الأولوية لإقامة هيئة تنمية الصعيد.



البحر الأحمر:

محميات البحر الأحمر تنظم حملة تنظيف جزيرة مجاويش بالتعاون مع المجتمع المحلي.

