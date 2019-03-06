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حوادث

العثور على جثة طفل غريق بمركز سنورس بالفيوم بعد اختفائه بـ 5 أيام

الأربعاء 06/مارس/2019 - 10:38 ص
صدى البلد
الفيوم - نبيـل أبو السعـود
عثرت أجهزة الأمن بمحافظة الفيوم على جثة طفل بالتعليم الابتدائي، بعد اختفائه بـ5 أيام غارقا في إحدى ترع بمركز سنورس بمحافظة الفيوم.

وتلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من اللواء محمد مراد، مساعد مدير أمن الفيوم بالحادث.

وتبين من التحقيقات ان الطفل حسام ربيع (11 عامًا) أبلغت أسرته منذ5 ايام باختفائه، وبالبحث عنه عثر أهالي قرية جبلة بمركز سنورس على جثته غارقًا في إحدى الترع بقرية جبلة بمركز سنورس.

وتحرر محضر بالحادث واحيل الى نيابة سنورس التي قررت انتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبى على الطفل الغريق، وتحريات المباحث حول الحادث.

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