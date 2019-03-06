شاهد.. بناء نموذج مصغر لمعبد قصر قارون في الفيوم

واصلت الأجهزة التنفيذية بمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم تكثيف حملات النظافة، ورفع الإشغالات، واستمرار أعمال التطوير والتجميل.





وبحسب بيان، الأربعاء، يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، لجميع رؤساء المدن والقرى بضرورة المتابعة المستمرة، برئاسة المحاسب كمال سلومة رئيس المدينة، برفع كفاءة مدخل مدينة يوسف الصديق بميدان الخريجين وقص الأشجار وتهذيبها وبناء أحواض زرع من حجر الدبش لإضافة لمسة جمالية للمدخل.





كما شملت الحملات رفع كفاءة ميدان أيوب على بحيرة قارون برفع جميع الإشغالات القديمة وزراعة الأشجار المستديمة، وبناء نموذج مصغر لمعبد قصر قارون، ورفع كفاءة الأسوار التجميلية المحيطة بالميدان وتغليفها بالحجر الطبيعى، مع متابعة العناية بالأشجار الجديدة محل التالفة، وصيانة الطريق المؤدى لبحيرة قارون عن طريق إزالة المطبات وفرش طبقة أسفلتية بالمناطق المنهارة، وبناء أحواض من الحجر الجيرى للزراعة والتجميل وتمهيد الطريق المؤدي لمدرسة اسماعيل عبد اللطيف بقارون.



