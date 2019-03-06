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منوعات

انفجار طائرة عسكرية أمريكية بـ 200 مليون دولار بسبب طائر.. فيديو

الأربعاء 06/مارس/2019 - 10:26 ص
صدى البلد
كريم جمال
أظهر مقظع فيديو صادم لحظة انفجار محرك طائرة عسكرية من نوع "بوينج سي-17"، بسبب هجوم طائر بمنطقة أفالون الأسترالية.

وبحسب موقع ذا درايف، كانت الطائرة الأمريكية تشارك فى عرض جوي بمعرض أفالون للطيران، ولكن سوء الحظ دفع الطائر ليرتطم بالمحرك مباشرةً، ونتج عنه الإنفجار القوي، الذى أجبر قائد الطائرة على إلغاء الإقلاع والعودة من جديد للمدرج.

ولم تظهر التحقيقات حجم الخسائر الفادحة التى لحقت بالطائرة البالغ سعرها 200 مليون دولار أمريكي.

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