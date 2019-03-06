الصحف الإماراتية: خادم الحرمين يبحث مع لافروف المستجدات الاقليمية والدولية.. مستشارة أوباما تفضح احتيال «الجزيرة» على المسؤولين الأمريكيين.. ترامب: تحقيقات الديمقراطيين اصطياد في الماء العكر

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان يبعث برقية تعزية إلى ترامب في ضحايا أعاصير ألاباما

تسجيل جديد يكشف خبايا رشوة ابن جاسم في قضية «باركليز»

سجون إيران تستقبل 1200 نزيل يوميًا

هيلاري كلينتون تستبعد الترشح للرئاسة في انتخابات 2020



تناولت الصحف الإماراتية اليوم، الأربعاء، مجموعة من أهم الأخبار على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.



محليا، ذكرت صحيفة الاتحاد أن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة قد بعث برقية تعزية إلى دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في ضحايا الأعاصير التي ضربت ولاية ألاباما.



وأوضحت صحيفة الإمارات اليوم أن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اعتمد مليار درهم لمشروعات البنية التحتية في الفجيرة، وذلك ضمن الخطة الخمسية 2017 - 2021، التي تنفذها وزارة تطوير البنية التحتية في الساحل الشرقي. كما اعتمد سموه 400 مليون درهم لبناء المجمع السكني في خورفكان، ضمن الخطة ذاتها، وعبر برنامج الشيخ زايد للإسكان.



عربيا وإقليميا، أبرزت صحيفة الخليج لقاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس الثلاثاء، مع وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف، حيث بحثا مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية.



وجرى خلال الاستقبال بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وآفاق التعاون بين البلدين الصديقين، في حين رحبت الرياض بقرار بريطانيا تصنيف «ميليشيات حزب الله» بمجملها كمنظمة إرهابية.



والتقى لافروف، وزير الخارجية السعودي إبراهيم العساف، بحضور وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السعودي عادل الجبير.



وأوضحت صحيفة البيان أنه تم الكشف عن تفاصيل جديدة في رشوة رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم التي طلبها من بنك باركليز مقابل الحصول على أموال من الدوحة لإنقاذ البنك من وضع الحكومة البريطانية يدها عليه خلال الأزمة المالية في عام 2008.



وقدم ممثل الادعاء عن مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الكبرى SFO البريطاني دليلًا جديدًا إلى هيئة المحلفين في محكمة ساوث وارك في لندن، عبارة عن تسجيل صوتي لأقوال ريتشارد بوث، رئيس مجموعة المؤسسات المالية الأوروبية.



يكشف التسجيل الصوتي عن حالة التوتر التي انتابت المديرين التنفيذيين السابقين في «باركليز»، حيث أوضح بوث في أقواله أنه عارض فكرة عقد الصفقة الجانبية لأنه لم يكن يعتقد أنه من الصواب أن يتم دفع مبالغ لمستثمر أكثر من بقية المستثمرين، خاصة أن المبالغ التي كان يصر الجانب القطري على الحصول عليها توازي أكثر من ضعف ما كان يحصل عليه المستثمرون الآخرون ، فقد طلب جنكنز من بوث أن يجد أفضل طريقة لتدبير دفع المبالغ المطلوبة.



كما قالت الخليج أن مستشارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما لشؤون الشرق الأوسط، باسمة الغصين، اتهمت قناة «الجزيرة» القطرية بالإخلال بالاتفاق المادي معها، والتهرب من سداد نحو ثلثي المستحقات لها؛ الأمر الذي يعرضها لمشكلة كبيرة مع مصلحة الضرائب.



ولم تكن باسمة الغصين المسؤولة الأمريكية الوحيدة التي أعلنت مقاطعتها «الجزيرة»، إذ إن هناك عددًا من المسؤولين الأمريكيين قرروا بالفعل مقاطعة القناة القطرية لأسباب مادية، أو مهنية. وقالت في تصريح خاص ل«العين الإخبارية»، إنها قاطعت بالفعل «الجزيرة»، ولن تظهر على شاشتها مجددًا، خصوصًا بعد الطريقة المهينة التي تعاملت بها المحطة معها، وأخلت باتفاقها معها، ما قد يضعها في مشكلة كبيرة مع الضرائب.



وركزت صحيفة الخليج على تقرير حقوقي جديد حول سوء أوضاع السجون داخل إيران طوال عقود، إضافة إلى التعامل العنيف من قبل سلطات طهران مع معتقلي الرأي والسجناء السياسيين. وجاء في نص التقرير الصادر حديثًا عن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (مقره باريس) أن عام 2018 تصاعدت فيه موجات الاعتقالات الجماعية في إيران، بسبب اتساع رقعة الاحتجاجات الشعبية، والإضرابات العمالية لكل الشرائح الاجتماعية.



ونقلت المقاومة الإيرانية التي تمثلها منظمة مجاهدي خلق عن مصادر لها، أن السجون في إيران تشهد إيداع 50 سجينًا جديدًا كل ساعة، و1200 معتقل جديد يوميًا، وقرابة 438 ألف شخص سنويًا.



ونقلت صحيفة البيان عن مصادر غربية لها أن هناك مشاورات مكثّفة تجري بغية تسريع الحل السياسي في سوريا، من أبرزها مساعٍ روسية تهدف إلى الحصول على دعم عربي من أجل تسوية شاملة في سوريا، خارج إطار مسار سوتشي الذي تحتكره موسكو مع كل من طهران وأنقرة.



وكشفت المصادر عن مشاورات إقليمية ودولية مكثّفة من أجل الدفع بالحل السياسي ولقاء المعارضة والنظام من أجل صياغة الدستور الجديد للبلاد، لا سيّما في ظل النهاية الوشيكة للإرهاب في شرقي الفرات.



دوليا، أشارت صحيفة الخليج إلى تنديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، بتحقيق جديد يجريه الديمقراطيون في الدائرة المقربة له، ووصفه ب«الجريمة» وب«الاصطياد في الماء العكر»، بينما اتهمهم البيت الأبيض ب «ترهيب وإساءة معاملة المواطنين الأمريكيين»، ووصفه بالأمر المشين، في وقت يتجه فيه الكونجرس إلى رفض حالة الطوارئ المعلنة لتمويل بناء جدار على الحدود مع المكسيك.



وقال ترامب في سلسلة تغريدات، أمس، إن التحقيق الذي تجريه اللجنة القضائية في مجلس النواب بشأن جرائمه المفترضة «أكبر التجاوزات في تاريخ بلدنا».



وأفادت البيان أن وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت أمس الثلاثاء أن الولايات المتحدة أوضحت لتركيا أنها إذا مضت قدما في شراء نظام روسي للدفاع الجوي فإن واشنطن ستضطر لإعادة النظر في مشاركة أنقرة في برنامج الطائرة المقاتلة إف-35.



وقال روبرت بالادينو المتحدث باسم الوزارة في إفادة صحفية "حذرنا تركيا بوضوح من أن شراءها المحتمل (لنظام الدفاع الجوي الروسي) إس-400 سيؤدي إلى إعادة تقييم مشاركة تركيا في برنامج المقاتلة إف-35 ويهدد احتمال تسليم أسلحة أخرى في المستقبل لتركيا".



وقالت صحيفة الاتحاد أن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس رحب بالمطالبة الحثيثة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإطلاق بداية جديدة في أوروبا.



وقال ماس في تصريحات لصحيفة "تاجس شبيجل" الألمانية الصادرة اليوم الأربعاء: "الجدل الحيوي حول تصوراتنا بشأن مستقبل أوروبا أمر جيد للديموقراطية الأوروبية، خاصة قبيل انتخابات البرلمان الأوروبي، إيمانويل ماكرون يقدم مساهمات قيمة في ذلك".



وأوضحت البيان أن محكمة يابانية قالت اليوم الأربعاء إن رئيس شركة نيسان السابق كارلوس غصن دفع كفالة قدرها مليار ين ياباني (8.9 مليون دولار) مما يمهد الطريق للإفراج عنه من مركز الاعتقال المحتجز به في طوكيو منذ أكثر من مئة يوم.



وفي السياق نفسه، قالت صحيفة الاتحاد أنه من المقرر أن يتم إطلاق سراح الرئيس السابق لشركة نيسان موتور، اليوم الأربعاء، وذلك بعد ثلاثة أشهر من احتجازه في سجن ياباني.



وذكرت الاتحاد أن مهاجم انتحاري فجر نفسه اليوم الأربعاء في مدينة جلال أباد بشرق أفغانستان، وقال المتحدث باسم حاكم إقليم ننكرهار إن المهاجم فجر نفسه قرب مكتب شركة بناء قرب مطار المدينة.



وأضاف أنه وقع تبادل لإطلاق النار بين أفراد من قوات الأمن ومسلحين بعد الانفجار.



وقالت صحيفة الإمارات اليوم أن هيلاري كلينتون، التي خسرت في انتخابات الرئاسة الأميركية أمام دونالد ترامب في عام 2016، أعلنت أنها لا تعتزم الترشح مجددًا في الانتخابات المقررة العام المقبل، لتترك ترشيح الحزب الديمقراطي (يسار الوسط) مفتوحًا أمام مرشحين أقل ثقلًا.



وقالت كلينتون لشبكة تلفزيونية: «لن أترشح، لكني سأواصل العمل والتحدث والدعم لما أثق به».