فيديوجراف| ثعلب يصيب شرطيا برصاصة في صدره

أبلغ سكان ولاية نيويورك الأمريكية، عن وجود ثعلب مسعور يجوب الشوارع بإحدى المناطق السكنية، مشكلا تهديدا لحياة المواطنين.



توجه شرطي للمكان لرصد موقع الثعلب، إلا ان الشرطي تعرض لهجوم الثعلب، ما دفع الشرطي للفرار.



من خلال الفيديوجراف التالي يمكنك مشاهدة تفاصيل القصة وكيف تسبب الثعلب في إصابة الشرطي برصاصة في صدره.