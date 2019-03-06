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أخبار البلد

فريق أطفال بلا مأوى ببني سويف ينقذ طفلا ويعيده لأسرته

الأربعاء 06/مارس/2019 - 11:32 ص
صدى البلد
كتب محمد عبد المنعم
نجح فريق أطفال بلا مأوى ببني سويف والتابع لبرنامج حماية الأطفال بلا مأوى بوزارة التضامن الاجتماعي من إنقاذ الطفل ( م .ع ) والبالغ من العمر 12 عاما، الطالب بالصف السادس الابتدائي والمقيم بمقبل القديم ببنى سويف، بعد أن لاذ بالفرار من بيت الأم التي تزوجت بغير الأب بعد وفاته وبدأت تصرفات الأم تتسم بالقسوة والعنف تجاه طفلها، الأمر الذي جعل الهروب من المنزل هو منفذ الأمل الوحيد له.

وتحرك الفريق لمكان تواجد الطفل، حيث عثر عليه بصحبة اثنين من أصدقاء الشارع قد جمعته علاقة صداقة بهما منذ عام من مركز مغاغة المنيا ويقومان بمسح السيارات بجوار مزلقان محطة قطار بني سويف.

واستطاع الفريق اقناع الطفل بضرورة عودته للمنزل بعد توعيته بمخاطر الشارع فاستجاب الطفل، وتم دمجه بالأسرة بعد توعية الأم وإرشادها بخطورة استخدام العنف لما له من أبعاد سيئة على نفسية الطفل في هذه المرحلة العمرية، وقد تعهدت الام بالحفاظ على الطفل ومعاملته معاملة حسنة.

ومن المقرر أن يتابع فريق إدارة الحالة، الأسرة من خلال إجراء زيارات شهرية للوقوف على حالة الطفل داخل الأسرة.

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فريق أطفال بلا مأوى ببني سويف ينقذ طفلا ويعيده لأسرته

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