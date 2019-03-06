غدا.. انطلاق مؤتمر الدولي للدرسات النوعية وتنشيط السياحة بالغردقة

تنطلق غدا الخميس فعاليات المؤتمر العلمي الدولي السادس بمدينة الغردقة "الدراسات النوعية ودورها في تنشيط السياحة لتنمية الاقتصاد القومي"،حيث يأتي المؤتمر لدعم القطاع السياحي نظريا وتطبيقيا برعاية كلية التربية النوعية بجامعة طنطا.





وأكد الدكتور حمدي إسماعيل شعبان وكيل الكلية ومقرر المؤتمر، أن المؤتمر يهدف إلى إلقاء الضوء علي مكانة مصر العالمية في مجال السياحة، الي جانب تقديم دراسات وأبحاث علمية في المجالات النوعية لايجاد بعض الحلول لمشكلات السياحة.





وأوضح شعبان، أن مواكبة الدراسات العالمية الحديثة في التعليم النوعي ضرورة ملحة، وذلك لتوظيف المنتجات لخدمة القطاع السياحي، لافتًا، إلى ضرورة تشجيع المؤسسات المختلفة للمشاركة بعمل رحلات علمية وترفيهية الي المناطق السياحية، وفتح آفاق جديدة لخلق فرص عمل للشباب في المجال السياحي.



