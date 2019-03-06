وزير الأوقاف يشيد بحديث الرئيس حول الحوار الحضاري

أشاد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة بحديث الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي أكد بشجاعة وحكمة على أن الحوار الحضاري ينبغي أن يراعي ثقافة وخصوصيات الآخرين.





وأكد أن وزارة الأوقاف تتبنى قنوات متعددة للحوار، منها حركة التأليف والنشر، حيث قامت وزارة الأوقاف بنشر وترجمة أكثر من 70 مؤلفًا، موضحًا أن الوزارة بدأت في ترجمة الخطبة بخمس لغات، ثم الأسبوع الماضي ثماني لغات , وأما الأسبوع الحالي فعشر لغات ، وذلك من خلال نخبة من أفضل الأساتذة المتخصصين.





وبين أنه بفضل ترجمة الخطبة إلى اللغة الألمانية، ومن خلال المؤتمرات التي تقيمها الوزارة والتي حضرها مدير جامعة مونستر الألمانية ، مبديًا إعجابه البالغ بما أنجزته الوزارة في تجديد الخطاب الديني، كاشفًًا معاليه عن أن هناك اتجاها للتدريب المشترك بين جامعة مونستر وأكاديمية الأوقاف الدولية.





وأضاف جمعة في تصريحات له صباح اليوم أن الفرق الواضح بين شهيد الحق وقتيل الباطل، مبينا أن وزارة الأوقاف اعتمدت بيان الأزهر الشريف الذي أصدره بتاريخ 23 مارس 2019م ، وجعلته ركيزة أساسية لخطبة الجمعة القادمة التي تخاطب العالم كله، وليس الداخل المصري وحده، حيث نص البيان على أن الشهداء الحقيقيين هم مَن يُدافِعون عن أوطانهم ضد كل مُعتَدٍ ويَدفعون أرواحهم فداءً لحماية ترابها وسمائها وأهلها وكلّ مَن يعيشون على أرضها ، وليس هؤلاء الذين يُرَوِّعون أهلَ وطنهم ، ويُهَدّدون أمنهم وأمانهم ، ويَسعَونَ إلى نشر الفساد والفوضى في ربوع الوطن.





وشدد جمعة على أن الوصايا العشر في سورة الأنعام هي مشتركات إنسانية بين الأديان ، موضحًا أن الشرائع السماوية أجمعت على هذه المشتركات الإنسانية، وهي قوله تعالى: ” قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ * وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ * وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ” ، حيث قال عنها ابن عباس ( رضي الله عنهما) : إنها من الآيات المحكمات التي أجمعت عليها الشرائع السماوية ، ولم تنسخ في أي شريعة منها .





وكشف وزير الأوقاف أن من أفضل المبادرات التي شهدها كانت من خلال حوار واعظات وزارة الأوقاف مع راهبات وخادمات الكنائس المصرية ضمن حملة “طرق الأبواب”، مؤكدًا أننا نحتاج إلى السعي الدائم إلى التعارف والحوار الحضاري ، والانفتاح على الثقافات الأخرى ، وليس الانغلاق المحكم الذي يؤدي إلى الخوف من الآخر ، وأن نحلل ذلك تحليلا جيدًا محايدًا ومنصفًا قبل الحكم له أو عليه.





وأوضح وزير الأوقاف أن الوزارة انتهت قبل ساعات من إصدار جديد يعلي قيمة الحوار ويبرز غلافه بمسجد الفتاح العليم محتضنا كاتدرائية المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة ، وهو كتاب : ” الحوار الثقافي بين الشرق والغرب” .



