إيوان يطرح أغنية بفتكر الخير

طرح الفنان إيوان فيديو كليب أغنيته الجديدة "بفتكر الخير" على موقع "يوتيوب"، وكانت الأغنية ضمن ألبومه الأخير "يا 100 نورت"، الذي أطلقه في الأسواق العام الماضي وضم 12 أغنية متنوعة.



وأغنية "بفتكر الخير" من كلمات أيمن عز وألحان مدين وتوزيع عمرو عبد الفتاح، ومن إخراج عمر حديدى، ويقول مطلع الأغنية "بفتكر الخير للي فارقني والموضوع ده مش مضايقني وبقول ماحصلش نصيب عادى ولا بسأل مين بعدي حبيبه".



