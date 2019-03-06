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اقتصاد

7 ٪ انخفاضا في مواد البترول المنقولة خلال 2017/2018

الأربعاء 06/مارس/2019 - 11:32 ص
صدى البلد
آية الجارحي
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليـوم الأربعاء النشرة السنوية لوسائل نقل المواد البترولية عن عام 2017/2018 وأظهرت أن إجمــالى تكــلفــة نقــل الكميات المنقولـة من المواد البترولية 19.9 مليار جنيه خلال هذا العام.

وبلغ إجمالي الكميات المنقـولة بواسـطــة وسائـل نقـل الـمـواد البتروليـة، وفقا للنشرة، 136.9 مليــون طــن مـترى عـام 2017/2018 مقـابل147.1 مليـون طـن متــرى عـام 2016 / 2017 بنسبـــة انخفـاض قدرهــا 7.0٪ ويرجـع الســبب إلى انخفــاض الكميــات المنقولة عن طريق صهاريج السكــك الحديدية واللوارى .

وبلغت الكميات المنقولة بواسطة خط سوميد 58.4 مليـــون طـــن مترى عـــام 2017 / 2018 وهى تمثل أعلى كميـات تم نقلهــا مقـابـل 66.3 مليون طن متري عام 2016/2017 بنسبة انخفاض قدرها 12٪.

كما بلغت الكميات المنقولة باللوارى 17.4 مليون طـن مترى عـام 2017/2018 بمتوسط تكلفة نقل للطن قدرها 56 جنيــه، مقابل 18.1مليـون طن مترى عام 2016/2017 بنسبة انخفاض قدرها 4.1 ٪ .

وبلــغ إجمالـــي أطوال خطوط شـركــة أنابيــب البتـرول الرئيسـيـة والداخليــة 5.8 ألف كم عام 2017/2018 مقابل 5.6 ألف كم عام 2016/2017.

كما بلغ اجمالى الكميات المنقولة من المواد البتروليـة متضمنـة ( المنتجـات البتروليـة ، الزيــت الخــام ، المتكثفــات ، البوتاجــاز ) بواسطـــة خطـــــوط شـــركة أنابيب البتـرول 55.4 مليــــون طـــن متــــرى عــام 2017/2018 بمتوسط تكلفـة نقل للطـن على التوالى قدرها ( 432 ، 210 ، 86 ، 349 ) جنيـــه مقابــــل 56.9 مليون طن عام 2016/2017 بنسبــة انخفــاض قدرها 2.7 ٪ .

فيما بلغـت الكميـات المنقولة مــــن الزيت الخـــــــام والمنتجـــــات البتروليــــة بالناقـــــلات السـاحلـــــية المستـأجرة 5.34 مليـون طـن مترى منهـا 5.3 مليـون طـن مترى خام محلي ومسـتورد ، 0.04 مليون طن مترى من المنتجات البترولية، عـام 2017/ 2018 بمتوسط تكلفة نقل للطن قدرها 129جنيه .

و بلــغ اجمالى الكميات المنقولـة من المواد البترولية بواسطة صهاريج السكك الحديدية385.1 ألف طن مترى ،عـام 2017/ 2018 بمتوسـط تكلفـة نقـل للطن قدرها 131 جنيه مقابل 414.3 ألـف طـن مترى عام 2016/ 2017، بنسبة انخفاض قدرها 7.1 ٪ وهى تمثل اقل كميات تم نقلها .


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