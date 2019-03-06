دي بوير بعد الفوز على ريال مدريد: أياكس مدرسة كروية متجددة

أعرب المدير الفني لفريق أتلانتا يونايتد الأمريكي، فرانك دي بوير، عن شعوره بالفخر إزاء فوز فريقه السابق، أياكس أمستردام، على ريال مدريد بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد أمس الثلاثاء على ملعب سانتياجو برنابيو في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.



وتأهل أياكس لربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على ريال مدريد (5-3)، في مجموع المباراتين.



وقال المدرب الهولندي (48 عاما) الذي حقق لقب بطل الدوري مع أياكس 4 مرات "أنا فخور بأياكس، وفخور بالعمل البطولي الذي قدموه معتمدين على القوة والكرة الجميلة".



وأضاف "الثقة التي حملها اللاعبون إلى إسبانيا هي أسلوب أياكس؛ إنها مدرسة كروية متجددة سواء على أرضها أو خارج أرضها".



وشدد دي بوير على الأداء الجيد الذي قدمه الفريق الهولندي، واختتم حديثه قائلا "لم نتأهل إلى الدور ربع النهائي منذ سنوات عديدة، والآن نحن بين أفضل 8 فرق. إنها أخبار جيدة لهولندا".



يشار إلى أن دي بوير، الذي درب العديد من الأندية منها كريستال بالاس الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي، تولى مهمة تدريب فريق أتالانتا يونايتد، بطل دوري كرة القدم الأمريكي للمحترفين، في يناير الماضي.