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رئيس اتحاد الإسكواش: نحن أصحاب المراكز الأولى على مستوى العالم.. فيديو

الأربعاء 06/مارس/2019 - 11:37 ص
صدى البلد
ندى فتح الله
قال عاصم خليفة، رئيس الاتحاد المصري للاسكواش، إن المراكز الأولى في الاسكواش على مستوى العالم أصبحت مصرية.

وتابع "خليفة" خلال مداخلة هاتفيه له ببرنامج "صباح الورد" المُذاع عبر فضائية "TEN" اليوم الأربعاء، أن هذا النجاح يعد سلاحا ذو حدين، حيث أن العالم أصبح يعتقد أن تلك اللعبة مصرية، الأمر الذي يحد بدوره من فرص دخولها للأولمبياد.

وأضاف "خليفة" أن الأجيال التي تخرجها الولايات المتحدة الأمريكية من لاعبي الاسكواش ليسوا بقوة من تخرجهم مصر، مشيرًا إلى أن استراتيجية الاتحاد المصري للاسكواش مبنية على تدعيم ومساعدة الناشئين والناشئات بشكل كبير.

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